Rita Pavone sarà una dei big in gara a Sanremo 2020 e la sua presenza sta facendo molto discutere. La cantante, infatti, è stata tacciata di sovranismo per le sue posizioni vicine a quelle del leader della Lega Matteo Salvini.

Rita Pavone parla delle critiche che l’hanno trovolta

É tutto pronto per il Festival di Sanremo 2020 e non si accennano a placarsi le polemiche. Oltre alle critiche mosse verso Amadeus, fin da quando si sono saputi i nomi dei cantanti in gara, molti fans del programma si sono scagliati contro Rita Pavone.

La cantante sarà in gara con Niente (Resilienza 74), un brano al tempo stesso rock e ribelle. La Pavone ha rilasciato un’intervista ad Oggi in cui ha parlato delle sue esternazioni che hanno fatto in modo di additarla come sovranista.“Sui social sono stata fraintesa, è un po’ come il telefono senza fili. Di questi tempi, purtroppo, è meglio tacere” sono state le sue parole.

Rita Pavone si è detta pronta a tornare con nuove canzoni e la voce di quando aveva vent’anni: “Porto le rughe con fierezza e la voce è sempre la stessa.

Io sono qui e ho ancora tante cose da dire”.

Rita Pavone, i prossimi progetti

Rita Pavone torna sul palco dell’Ariston con tanti ricordi, come quando nel 1972 fu in gara col brano Amici mai che venne stroncato da molti critici, giudicando la sua carriera finita. Ora, la cantante, ex Gian Burrasca è pronta a rimettersi in gioco a 74 anni. Infatti, subito dopo la sua partecipazione a Sanremo 2020, è intenzionata a girare il mondo coi suoi concerti. La aspettano delle tappe in Argentina, Brasile e Germania e anche l’uscita di un cofanetto con i suoi maggiori successi.

Per la Pavone è un modo anche per rinascere dopo che nel 2003 ebbe un malore a causa di un’ostruzione all’ aorta che rischiò di farle perdere la vita.