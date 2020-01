Nel Casa del Grande Fratello Vip ci è tempo di dichiarazioni. È il caso di Antonio Zequila ha manifestato il suo interesse nei confronti di Clizia Incorvaia, senza troppi giri di parole.

L’occasione propizia si è data durante una sauna che i due gieffini hanno fatto insieme. La reazione dell’influencer ex di Francesco Sarcina non lascia dubbi: l’interesse di Zequila è stata fonte di evidente imbarazzo.

Antonio Zequila si dichiara

Antonio Zequila, in un momento di intimità, parte diretto con la Incorvaia. “La donna che mi piace finge di non sentire“.

Parlando della sua esperienza personale ha detto: “Non mi sono mai pentito di essermi innamorato“.

Poi passa all’azione e rivela in modo esplicito il suo interessa a Clizia. “Mi piacerebbe innamorarmi di nuovo ma la persona che mi piace non mi ascolta. È inutile che mi sfuggi con lo sguardo. Sono serio. Tu mi piaci, mi piaci molto. Sei molto bella e mi piace la tua dolcezza. Sei una donna colta e non potrei mai stare con una donna ignorante. Mi hai sorpreso. Mi piace anche la tua proprietà di linguaggio“.

La reazione di Clizia Incorvaia

La bella influencer a queste parole ha riso imbarazzata e cambiato argomento velocemente. Un atteggiamento che lascerebbe poche speranze all’attore, con cui c’è una notevole differenza d’età.

Quelle di Zequila non sono le prime avance che avrebbe ricevuto l’ex di Sarcina, anche Ivan Gonzales avrebbe mostrato interesse nei suoi confronti. Ma Clizia sarebbe stata categorica con un: “Non è il mio tipo“. Pare però che anche la Incorvaia abbia un interesse, per Paolo Ciavarro. Di lei, però, il figlio di Eleonora Girogi avrebbe detto “Non mi piace fisicamente non c’è attrazione“.