Il Grande Fratello Vip è iniziato solo lo scorso mercoledì e già iniziano le prime polemiche a distanza tra i concorrenti e il mondo esterno.

Al centro della discussione sono le parole che Clizia Incorvaia ha rivolto all’ex marito Francesco Sarcina, definendolo poco colto e non l’ideale di uomo che lei si aspettava.

L’uomo ideale

Clizia Incorvaia è stata una delle concorrenti che è entrata nella casa del Gf Vip lo scorso mercoledì 8 gennaio, mentre i rimanenti si aggiungeranno nella puntata di stasera. La modella e influencer è finita alla ribalta dopo il matrimonio naufragato con Francesco Sarcina a causa del suo presunto tradimento con l’attore Riccardo Scamarcio.

La donna è stata più volte ospite di Live – Non è la d’Urso dove ha raccontato la sua versione dei fatti replicando alle accuse dell’ex marito. All’interno della casa più spiata d’Italia Clizia ha parlato d’amore e di come le cose non vadano sempre come ci si aspetta: “Una volta avevo una lista. Dicevo che il mio uomo sarebbe dovuto essere super colto poi il mio ex aveva la terza media” racconta la modella ai suoi coinquilini “‘Sul background culturale non transigo’ dicevo e avevo tutta la mia scaletta.

I miei mi hanno detto ‘Hai fatto lo schema del Principe Azzurro e sei venuta con il Corsaro Nero?’. Ho sconvolto tutto”.

Il motivo della partecipazione al Gf Vip

La vicenda del tradimento ha scosso la serenità di Clizia e l’ha portata a difendersi su più fronti attraverso interviste e dichiarazioni. Secondo il suo racconto lo stesso Scamarcio, complice del tradimento, l’avrebbe accusata. Prima di entrare al Gf, infatti, aveva dichiarato a Grazia: “Cerco un’occasione di riscatto, voglio ritornare a splendere.

Rinascere dalle mie ceneri”.

“Sarò ingenua, ma voglio che il Grande Fratello Vip sia un’occasione per farmi conoscere per come sono davvero”, racconta la modella, “Sono stata etichettata come una poco di buono e ho dovuto fare i conti con una società ancora fortemente maschilista. Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo”.

Clizia cerca quindi un’occasione per riscattare la sua immagine agli occhi del grande pubblico. Chissà se ci riuscirà attraverso questa esperienza televisiva?