Come in ogni reality show che si rispetti, anche al Grande Fratello Vip strategie e accordi segreti sono all’ordine del giorno. A finire nel mirino delle critiche sono alcune dichiarazioni di Michele Cucuzza, che avrebbe ammesso ad alcune inquiline di essersi accordato con Antonio Zequila per mandare Andrea Montovoli in nomination. Come? Attraverso un semplice sguardo…

Le dichiarazioni di Michele Cucuzza

Nella settima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 27, al televoto sono finiti Andrea Montovoli, Patrick Ray Pugliese e Rita Rusic. Mentre la produttrice cinematografica è stata nominata dalle donne della Casa attraverso votazioni segrete, l’attore e l’ex gieffino sono stati votati dai ragazzi in maniera palese.

Ed è proprio in questa occasione che Michele Cucuzza e Antonio Zequila si sarebbero messi d’accordo per mandare al televoto Montovoli. A testimoniarlo una conversazione privata che il giornalista ha instaurato con alcune inquiline della Casa e nella quale avrebbe ammesso la “malefatta”. Parlando con Adriana Volpe e Antonella Elia, il giornalista ha dichiarato ridendo: “Ho subito un attacco da Montovoli, che mi ha nominato, e il risultato è che è in nomination lui“.

“Una cosa organizzata in due secondi e mezzo“

Michele Cucuzza ha poi specificato: “Le nomination erano palesi, ma è stata una cosa organizzata dal sottoscritto in due secondi e mezzo perché gli altri due hanno preso due nomination ciascuno e rischiavo di andare in nomination io. Un attimo prima Montovoli mi ha detto ‘nomino te: nemmeno il tempo di organizzarmi e l’ho contro nominato, Antonio e Denver mi hanno salvato e il risultato è che sono loro tre al voto”. La nomination all’attore è arrivata di comune accordo con Antonio Zequila, come racconta il giornalista: “Noi ci guardiamo negli occhi, ci parliamo con gli occhi“.

Sul web è scoppiata la polemica: molti infatti vorrebbero la squalifica di Cucuzza per queste dichiarazioni. Da regolamento, infatti, non è consentito fra i concorrenti accordarsi per decidere chi mandare in nomination. Probabilmente già nella diretta di venerdì, l’ottava della stagione, scopriremo se la produzione avrà preso provvedimenti contro il giornalista o se avrà lasciato correre.