Sono settimane di grande incertezza per Bianca Guaccero e il suo Detto Fatto che, secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, non arriverebbe a conferma venendo cancellato dal day time di Rai 2. Si parla di un nuovo slot pomeridiano affidato a Paola Perego e di un contratto della Guaccero da parte di Tv8 che aspetta solo la firma, ma andiamo per ordine.

La strana parabola di Detto Fatto

La parabola di Detto Fatto è piuttosto curiosa. Partito in sordina è poi diventato una rivelazione inaspettata durante l’era Balivo, un show capace di far tirare un sospiro di sollievo a una Rai 2 che non trovava un format competitivo per quello spazio.

Con l’arrivo di Bianca Guaccero il format non solo non ha accusato problemi ma, anzi, ha confermato e in certi casi migliorato il suo trend positivo. Poi, quest’anno, è cambiato tutto: Detto Fatto si è spostato avanti e indietro nel pomeriggio per fare spazio ad altri programmi, cambiando spesso orario d’inizio, e si è in parte trasformato nel cast e nella forma (canzoni, spazi comici e tanto altro per sfruttare il talento della Guaccero).

Risultato? Dei numeri per nulla rassicuranti che, già da mesi, fanno pensare ad una cancellazione.

Guaccero a Tv8? Parla lei

E se tra i corridoi di Viale Mazzini si fanno sempre più insistenti le voci di una cancellazione del programma, crescono anche i rumors sul futuro della Guaccero. A quanto pare, l’attrice-conduttrice dovrebbe traslocare su Tv8 dove le sarebbe affidato un nuovo programma del mattino. Una pazzia, secondo qualcuno, considerando i numeri ancora piccolini della rete, specie nei nuovi format (citofonare Bonaccorti che nel pomeriggio non ha avuto alcun exploit).

Per altri invece sarebbe un bel colpo, la Guaccero diventerebbe il volto della rete e con Detto Fatto col foglio di via sarebbe un bel modo di salvare capra e cavoli. Su Rai 2, sempre secondo indiscrezioni, arriverebbe un nuovo programma di Paola Perego (che tra l’altro dovrebbe rivelare una grande notizia a giorni). Ma la Guaccero, che finora è stata in silenzio, si è esposta su Instagram facendo intendere che il programma tornerà anche il prossimo anno: “Detto Fatto è qua (citando la sigla) E CI RESTA!”.

Lapidario, ma efficace. Sarà davvero così?