Simona Ventura e l’Isola dei Famosi: croce e delizia. A nove anni dall’ultima conduzione non è ancora possibile parlare di cocchi e palme senza tirare in mezzo il nome della Ventura. Ma stavolta SuperSimo mette subito le cose in chiaro: “Ho altro a cui pensare”.

“Ventura si sente già la nuova conduttrice”

L’Isola dei Famosi, anche quest’anno e nonostante l’intossicazione da reality di Canale 5, tornerà in onda. Per la prima volta da quando è su Mediaset, non ci sarà la Marcuzzi a condurre (che ha mollato per Lo Show dei Record).

Dagospia ha quindi sganciato la bomba: “Dopo l’abbandono della Marcuzzi, Mona Ventura già si sente la nuova conduttrice dell’Isola dei morti di fama. Fatele sapere che il Biscione deve ricollocare Ilary La Capitana, migliore amica di Piersilvia Toffanin e sua collega di agenzia”. Tre frecciatine a tre primedonne in sole tre frasi. L’unica a cogliere e a rispondere è però stata la Ventura…

Simona Ventura a CR4 confessioni matrimonio e isola

“Se non si fosse capito lavoro in Rai”

Su Twitter, Simona Ventura ha categoricamente smentito l’indiscrezione: “Ahahhaha che simpatici buontemponi!

Se non si fosse capito lavoro in RAI e ho altro a cui pensare. Buon lavoro a chiunque lo condurrà! È un bellissimo programma!”. Simona Ventura è stata concorrente nell’edizione Mediaset definendo l’esperienza come il punto più basso della sua carriera e ha condotto in Rai otto edizioni del reality, realizzando un record che ancora detiene. Non ce ne sarà però una nona, almeno fino a quando L’Isola dei Famosi non rientrerà in casa Rai (ipotesi non del tutto da scartare per il futuro). A Canale 5, ci sono in effetti troppe candidate da collocare: dalla d’Urso piglia tutto alla Panicucci a cui spetta da tempo un prime time, passando per l’appunto da una Ilary Blasi sempre in voga e da una Silvia Toffanin sempre in odor di promozione.

E in tutto questo, arriva anche la variabile Paola Perego…