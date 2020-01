È stato il settimanale Diva e Donna a sorprendere insieme lo sportivo Max Biaggi e Araba Dell’Utri, figlia di Alberto, gemello di Marcello. L’obiettivo discreto dei paparazzi li ha colti nel bel mezzo di quella che sembra essere una cena romantica.

Ed ecco quindi che il gossip prende il volo: che Biaggi non sia più single? Cosa c’è tra loro due? Siamo di fronte ad un appuntamento galante o ad una semplice cena tra amici?

Chi è Araba Dell’Utri

Sebbene sia la nipote del celebre Marcello Dell’Utri, storico braccio destro di Silvio Berlusconi e fondatore di Forza Italia, poi indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, Araba sembra tenersi distante dall’universo politico.

Figlia di Alberto Dell’Utri e Maria Pia La Malfa, Araba è un attrice che abbiamo visto sul grande schermo. La giovane Dell’Utri ha preso parte a pellicole come Matrimonio alle Bahamas e Natale a 4 zampe, lavorando con registi del calibro di Dario Argento che l’ha scelta per La Terza Madre e Woody Allen per cui ha fatto una comparsa in To Rome With Love. Quanto ai suoi trascorsi sentimentali le è stata attribuita una storia con Danny Quinn e una con Hayden Christensen.

Max Biaggi ancora single?

Sorpresa a cena in un elegante ristorante di Roma con Max Biaggi sulla giovane attrice è subito esploso il gossip. Il lume di candela fa di certo l’atmosfera molto intima, mentre sorrisi e chiacchiere sono un lampante sinonimo di complicità. Il fatto poi che i due abbiano concluso la serata ritirandosi in albergo lascia immaginare risvolti interessanti.

Araba Dell’Utri e Max Biaggi. Fonte foto: Diva e Donna

Dunque Max Biaggi è da considerare ancora single o con la Dell’Utri sta sbocciando qualcosa?

Dopo le storie importanti con Bianca Atzei e Eleonora Pedron, Max è stato protagonista di diversi gossip ma nulla di concreto. Che sia questa la volta buona.