Su Amazon Prime arriva Vita da Carlo, una nuova serie tv comedy del tutto innovativa, scritta, diretta ed interpretata dall’attore e regista comico Carlo Verdone. Saranno 10 episodi ambientati a Roma, e racconteranno la quotidianità del protagonista, che sarà affiancato anche da altri volti noti del cinema italiano.

Verdone e i frammenti di vita “un po’ bizzarri”

La serie tv è stata creata, oltre che dall’attore romano, anche da Nicola Guaglianone e Menotti, sceneggiatori di Lo chiamavano Jeeg Robot, e prodotta dal presidente della Società Sportiva Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis e dal figlio Luigi, con il quale ha fondato Filmauro, società di Produzione cinematografica.

Le puntate saranno tutte incentrate sulla vita privata e sulla carriera del celebre comico. Gli episodi di Vita da Carlo, pur essendo romanzati, raccontano frammenti di vita un po’ bizzarri e surreali vissuti realmente dal protagonista.

Episodi ricchi di comicità e passioni

Inoltre, Verdone metterà in scena anche le sue passioni, prima fra tutte quella per la musica. Forse non tutti sanno che Verdone ha un animo rock, sa suonare la batteria e possiede una vasta collezione di vinili.

Un’altra passione che probabilmente è piuttosto nota a tutti è quella di Carlo per la medicina, sula quale è anche molto informato. A conferma di ciò occorre ricordare che il comico romano ha anche ricevuto un riconoscimento dall’Ordine dei farmacisti per le sue conoscenze in materia.



Il vero obiettivo della serie tv di Verdone

L’obiettivo principale del noto regista e attore romano è quello di far notare al pubblico come la fragilità, le debolezze e le follie di tutti noi siano comuni più di quanto si possa pensare. Vita da Carlo è una serie tv che sarà visibile non prima del prossimo anno, visto che le riprese potranno iniziare solo una volta che il copione sarà completato ed i casting terminati.