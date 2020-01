Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati da settimane ormai. Tuttavia gli strascichi di questa rottura continuano a perpetrarsi dopo tutto questo tempo.

La coppia, dopo tante sofferenze, si sarebbe sentita al telefono per un ulteriore chiarimento. Lo ha confidato la stessa ex allieva di Amici, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Oggi. Nonostante la Del Bufalo abbia accettato le scuse di Ruffini, non riesce a rimproverarsi nulla e si scaglia contro chi sostiene che della fine di un amore si è sempre responsabili in 2.

La telefonata tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini

Al settimanale Oggi la Del Bufalo ha raccontato quel che si sono detti con l’ex Paolo Ruffini nel corso dell’ultima telefonata, durante la quale lui le avrebbe chiesto scusa.

“Ci siamo sentiti al telefono, accetto le sue scuse“. Poi ha aggiunto: “Quel che non accetto sono i commenti di chi dice ‘Quando finisce un amore si sbaglia sempre in due’. A volte non è così. A volte sbaglia uno solo, cioè lui, Paolo. Io non ho mai sbagliato nella nostra storia“.

Ripensando alla storia del tradimento, la Del Bufalo si sarebbe a sua volta scusata con l’ex Paolo, senza dimenticare una punta d’ironia.

“Gli ho detto: “Ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che fossi d’accordo con questa cosa del poliamore”. Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali“. Ora Diana sta decisamente meglio, le è persino stato affibbiato un flirt con Cristiano Caccamo, prontamente smentito: “È il mio migliore amico”. Ma la strada per tornare alla normalità è stata ardua e tortuosa.

Ritorno alla normalità

La fine della storia con Paolo Ruffini l’ha devastata, al punto che Diana ha preferito chiudere ogni contatto con il mondo.

Lo racconta, ripercorrendo l’ultimo orribile periodo, Diana che ha vissuto malissimo la fine della storia d’amore. “Mi sono chiusa in camera per quattro giorni, con le tende tirate. Mamma mi portava da mangiare perché io non volevo inghiottire manco una briciola“.

Poi lentamente l’ex allieva di Amici ha trovato la forza di lasciarsi alle spalle il dolore. “La svolta c’è stata quando mia zia m’ha fatto la parmigiana di melanzane: l’ho divorata e ho capito che stavo guarendo… Mi sono vestita, mi sono truccata e so’ uscita.

Mi sono detta: “So’ bella, ora mi diverto e vaff…“.