Cose idiote che fa mio marito. Sentire suonare al campanello, andare in direzione della porta come per aprire e proseguire in avanti come se non avesse mai sentito suonare. Regalarmi un profumo quando ormai, dopo 14 lunghi anni, sa benissimo che non amo i profumi. Tornare una sera a casa e guardarmi accorgendosi finalmente con stupore che ho tagliato i capelli. Tuttavia erano già passate due settimane dal taglio. Qui, in questa foto, mi si era avvicinato per darmi il buongiorno (i tempi ad Alicudi sono molto lunghi nonché lenti) e solo dopo ho visto che, chiaramente per gioco, aveva un coltello nascosto nella mano. Idiota, insomma. Però (e questa è difficile da capire) lui il verso del cinghiale non lo fa.