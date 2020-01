Entrambi in gara al 70eisimo Festival di Sanremo, Levante e Diodato si ritroveranno da ex fidanzati sul palco dell’Ariston. La loro storia d’amore, che sono sapientemente riusciti a tenere lontano dalla sfera del gossip, si sarebbe conclusa nel 2019.

Con una dichiarazione della cantante siciliana “Il mio cuore non ha mai smesso di battere” alcuni fan della coppia sono tornati a sognare in un ritorno di fiamma. Tuttavia sui social spunta la presenza di un nuovo amore per l’artista, di cui non si conosce ancora l’identità.

Levante parla dell’amore per Diodato

La storia tra Levante, al secolo Claudia Lagona, e il cantante Antonio Diodato pare sia nata nel 2017, andando avanti per circa 2 anni.

La cantante siciliana era già reduce da un matrimonio, quello con dj Simone Cogo, polistrumentista del Bloody Beetroots, in arte Sir Bob Cornelius Rifo. Forse è per questo che Levante e Diodato hanno fatto di tutto per proteggere la loro relazione da gossip e pettegolezzi.

Poi la conferma della loro storia è arrivata di recente, tramite un’intervista rilasciata dalla stessa Levante a Leggo. L’argomento salta fuori parlando del suo nuovo album Magmamameoira, contenente una traccia dal titolo Antonio, dedicata proprio a Diodato.

“È stata scritta prima della fine della storia” ha confessato l’artista confermando il loro amore. “È stato un amore bello, senza gossip, che non si trova su internet. In un disco dedicato alla memoria, tra nomi e luoghi, non poteva mancare nessuno“.

Levante e Diodato si incontrano a Sanremo

Ora, a distanza di tempo dalla rottura, i due si rincontreranno sul palco di Sanremo, entrambi in gara al Festival. In tanti si stanno chiedendo cosa potrebbe comportare questa “reunion”.

Ma Levante rompe il silenzio in un’intervista a Chi, e spiega che rimasti in buoni rapporti, ma anche che non hanno mai smesso di sentirsi.

“Non solo ci siamo scritti in questo periodo” rivela Levante al settimanale di Alfonso Signorini. “Ma ci siamo anche visti a settembre e di recente. La sua presenza, in un certo qual modo, mi fa stare più tranquilla e le guerra non hanno mai fatto per noi”.

Nuovo amore per Levante

Quello con Diodato però non è che il ricordo di un amore bellissimo, perché a quanto pare Levante avrebbe già voltato pagina.

Sul profilo Instagram della cantante spunta un ragazzo misterioso con cui starebbe trascorredo molto tempo.