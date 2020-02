Se da un lato è concreto il rischio contagio del coronavirus, dall’altro si diffondendo molto più velocemente la psicosi generata nel mondo intero. Giulia De Lellis è una di quelle che, riconoscendo la propria ipocondria, ha deciso di tutelarsi da ogni sorta di esposizione, usando la mascherina in aeroporto.

L’influencer lo ha mostrato in una delle sue ultime stories. Ma, ecco, ha appunto puntualizzato che si è trattata di una scelta dettata proprio dal suo innato timore per qualsiasi tipo di contagio. Dopotutto, si sta facendo in questi giorni molta informazione, proprio per smorzare le isterie di massa, spiegando per filo e per segno quali sono le vie di contagio.

Giulia De Lellis spiega l’uso della mascherina

Poco prima di salire sull’aereo, Giulia De Lellis ha preferito attraversare l’aeroporto con indosso una mascherina. Le stessa ha spiegato ieri, attraverso una story, questa scelta ai suoi follower. “Quelle carine erano finite, ma meglio queste di nulla” ha cominciato. “Non sembrerò normale però sono un’ipocondriaca del cavolo, volevo anche i guanti ma mi sembrava eccessivo“.

Poi l’influencer è tornata a sottolineare: “Ve lo giuro non è per fare allarmismi, io sono veramente una super ansiosa per queste cose quindi magari sarà in un esempio molto sbagliato in queste ore, in questi giorni, mi dispiace però io sono veramente troppo ipocondriaca.

Capitemi, scusatemi, perdonatemi!“.

Cosa dicono gli esperti

Sulla questione si è espresso anche l’esperto virologo Roberto Burioni che in un’intervista alla Stampa ha dichiarato: “Non bisogna fare inutile allarmismo ma nemmeno abbassare la guardia“. Burioni ha anche sottolineato la percentuale di mortalità che questo virus ha registrato fino ad ora, ovvero, il 3% che dovrebbe dissuadere le masse dall’isterismo specialmente in Italia, dove attualmente, a parte i due casi confermati e tenuti sotto controllo, non è scoppiato alcun focolaio.

Barbara D’Urso mangia il biscotto della fortuna in diretta

Lo stesso Burioni ricorda che il coronavirus si trasmette come la maggior parte dei virus stagionali, per via aerea. “La trasmissioni avviene sempre per via respiratoria e mai attraverso il cibo, anche se crudo” esortando gli italiani a ripopolare i ristoranti cinesi, in questi giorni deserti. La stessa Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5 ha detto: “Il coronavirus non si trasmette con i cibi“.

Così Carmelita ha voluto dare il suo contributo per combattere la psicosi di massa, mangiando in diretta un biscotto della fortuna cinese.