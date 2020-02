L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata decisiva per Rita Ruisc, che perdendo al televoto con Patrick e Andrea. Ma l’ex signora Cecchi Gori è stata protagonista indiscussa della serata anche per un altro motivo.

Ieri, la concorrente ha ricevuto una sorpresa strepitosa, i messaggi dei figli Mario e Vittoria. L’emozione è stata talmente forte che la Rusic non ha retto e ha fatto gli occhi lucidi.

Il percorso di Rita Ruisc

Ieri sera Alfonso Signorini si è voluto complimentare con la sua concorrente Rita Rusic, per il suo percorso nella Casa.

Ha fatto notare come l’attrice e produttrice, pur avendo un passato doloroso alle spalle, abbia saputo condividerlo con i suoi coinquilini.

Così, condotta Rita Rusic nella Mistery Room, Signorini le ha detto: “Ti devo ringraziare perché tu oltre ad essere una donna bellissima hai anche una storia importante che hai portato nella Casa con te“. Poi ha aggiunto: “Sei stata una figlia strepitosa e io questa sera ho una sorpresa per te “. L’ho affermato ripensando proprio alle sofferenze dell’attrice al momento della perdita del padre, a cui era molto legata.

Il messaggio del figlio Mario

Per questo il conduttore ha voluto regalare un importante momento, mostrandole un video messaggio della figlia Vittoria. “Ciao Mamma, qui a Miami tutto bene, mi manchi tantissimo. Continua ad essere forte, fatti coraggio e fatti vedere per la persona che sei, bellissima, unica e soprattutto sincera. Ti amo tantissimo“.

Poi Alfonso ha aggiunto: “Rita davanti a te troverai una lettera di tuo figlio, sono sicuro che ti sarà di aiuto“. Nella lettera di Mario c’è scritto: “Cara mamma mi manchi tanto, neanche ti immagini quanto.

Sei stata e sarai sempre la mamma prefetta, sotto tutti i punti di vista. Crescendo me ne rendo sempre più conto”. E ancora: “Sei una mamma bellissima, anche nei giorni più difficili non hai mai smesso di sorridere, il regalo più grande che mi hai fatto è insegnarmi a non portare rancore, non vedo l’ora di riabbracciarti“.