Questa mattina sono rientrati in Italia alcuni dei turisti italiani in Cina. Ora però l’Organizzazione mondiale della sanità si concentra su cosa ha complicato la gestione del virus: l'”infodemia”, cioè molte moltissime informazioni, alcune da considerarsi persino fake news, che hanno reso e rendono difficile alla popolazione capire quali siano le informazioni vere e affidabili.

Il report dell’Oms

A dirlo questa volta è l’Oms: c’è una “abbondanza di informazioni, alcune accurate e altre no, che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili quando ne hanno bisogno“. E ancora: “A causa dell’elevata richiesta di informazioni tempestive e affidabili sul 2019-nCoV, i team di comunicazione e social media dell’Oms stanno lavorando a stretto contatto per rintracciare e rispondere a miti e voci non attendibili.

Attraverso la sua sede centrale a Ginevra, i suoi sei uffici regionali e i suoi partner, l’Organizzazione lavora 24 ore su 24 al giorno per identificare le dicerie più diffuse, potenzialmente dannose per la salute pubblica, come le false misure di prevenzione o di cura“, le informazioni più attendibili sono quindi quelle che si possono trovare sui siti dell’Oms e del ministero della Salute.

I turisti italiani arrivano a Fiumicino

Dopo le 6 di questa mattina è arrivato all’aeroporto di Fiumicino il volo della China Airlines che ha rimpatriato alcuni dei turisti italiani che si trovavano in Cina. Intanto i morti salgono a 361, e superano perfino i morti per Sars. I contagi totali al momento salgono a 17.205.

Intanto però il Coronavirus è stato isolato: “Un passo fondamentale per tutta la comunità scientifica che consentirà di accelerare la ricerca per il contrasto a questa malattia“, ha scritto su Facebook Speranza.

