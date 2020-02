Il Coronavirus è stato isolato, questo l’annuncio ufficiale divulgato dal ministro della Salute Speranza. Una buona notizia per la ricerca. Intanto è stato divulgato il nuovo bollettino medico sui pazienti ricoverati.

Spallanzani: isolato il Coronavirus

“È stata isolata la sequenza del coronavirus 2019-nCoV allo Spallanzani di Roma“. Inizia così il post pubblicato dal ministro su Facebook che ha annunciato ufficialmente che i medici dell’istituto Spallanzani hanno fatto un enorme passo avanti nella ricerca. “Un passo fondamentale per tutta la comunità scientifica che consentirà di accelerare la ricerca per il contrasto a questa malattia“.

L’Italia è il primo Paese in Europa

L’Italia è il primo Paese in Europa a raggiungere questo importante risultato. Plaude il ministro che afferma: “L’Italia ha uno dei servizi sanitari migliori del mondo e oggi lo ha nuovamente dimostrato“. Il ministro ha poi aggiunto, in un commento a voce come “Questo dimostra la qualità del nostro servizio nazionale che va difeso“.

Speranza ha definito questo momento come un importante punto di partenza. “Mettiamo questa nostra consocenza a disposizione del mondo” ha dichiarato.

Isolamento del virus: che significa

Cosa significa, nel concreto, l’isolamento del Coronavirus?

Questa scoperta permetterà di capire meglio la conformazine del virus, un passo che sarà decisivo per sviluppare strategie di diagnosi e di azione nei confronti dell’agente patogeno. Gli scienziati sperano, in futuro, che questo passo avanti possa portare anche alla creazione di un vaccino.

Il nuovo bollettino medico

Dall’Istituto Spallanzani è arrivato anche il nuovo bollettino medico per quanto riguarda i pazienti ricoverati. La coppia di turisti verte ancora in condizioni discrete ma stazionarie; entrambi hanno sviluppato una polmonite. Per quanto riguarda il caso sospetto della donna originaria di Frosinone, anche qui si è rivelato un falso allarme, la donna è risultata negativa ai test; sarà dimessa insieme all’operaio rumeno ricoverato negli scorsi giorni.

Buone notizie anche per i restanti 13 pazienti facenti parte della comitiva, negativi ai test, saranno dimessi in giornata. Al momento invece, restano in isolamento le persone che sono entrate in contatto con la coppia.

