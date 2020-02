Questo è il Sanremo del passo indietro. Lo hanno fatto la Novello e Amadeus e adesso lo fa anche Barbara d’Urso. Domenica Live si ferma per un giro ed evita lo scontro diretto con lo specialone sanremese di Domenica In (in versione extralarge) che quest’anno ha il valore aggiunto di avere una conduttrice che è anche una delle star della finale del Festival.

Salta la d’Urso e si allunga la Venier

Domenica 9 febbraio, Domenica Live non andrà in onda. Al suo posto, alle 17.20, l’appuntamento con le repliche di Domenica Rewind. Si ferma quindi il contenitore della d’Urso che, dall’altra parte, trova un colosso che mai come quest’anno è in ottima salute e che per Sanremo rischia di fare ancora meglio.

Domenica In, senza concorrenti diretti (la d’Urso comincia ormai dopo), quest’anno riesce a toccare punte che superano i 3 milioni di telespettatori. Lo speciale di Sanremo, poi, è un appuntamento che ogni anno potenzia ulteriormente i numeri. Quest’anno, inoltre, la Venier fa parte anche del cast del Festival quindi il mega traino dalla finale all’indomani è assicurato.

Gli ascolti di d’Urso e Fialdini

L’appuntamento con Domenica In Speciale Sanremo di domenica prossima è, come di consueto, più lungo del solito.

La Venier si allunga fino alle 18.45 “mangiandosi” Francesca Fialdini e il suo Da noi… a ruota libera. Il confronto con la d’Urso sarebbe quindi diretto, una sfida che non si consuma dagli inizi della scorsa stagione e che lo scorso anno aveva causato scintille. Adesso che la pace è tornata tra le due, meglio evitare. La d’Urso, in questa stagione, continua a vincere sulla Fialdini staccando la competitor anche di due punti.

Un divario che era tale, se non maggiore, anche lo scorso anno con il programma di Cristina Parodi. Un risultato che non fa il paio con quello di Live Non è la d’Urso (tendenzialmente sotto le fiction di Rai 1) ma che rendono la d’Urso la regina della domenica Mediaset con circa 6 ore di messa in onda.