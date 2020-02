Gerardina Trovato è tornata nel salotto di Barbara D’Urso. Dopo aver raccontato la storia a Live – Non È La D’Urso, la cantante catanese è stata ospite del programma Domenica Live. La scorsa settimana, infatti, l’artista finita sul lastrico ha raccontato la sua storia a Carmelita, spiegando non solo dei problemi di salute, ma anche delle ristrettezze economiche, costretta a vivere con 80 euro che la Caritas le passa ogni mese.

Gerardina, in prima battuta ha anche raccontato a Barbara di essersi ritrovata sola, abbandonata anche dalla famiglia, rivelando la reazione della madre quando le ha chiesto aiuto.

La madre della cantante ha quindi scritto una lettera, che ha indirizzato alla D’Urso, smentendo la figlia e non riconoscendo le accuse. Ma Carmelita ha in serbo per lei una bella anzi, due.

La vita di Gerardina Trovato oggi

Gerardina Trovato è sotto sfratto. Da alcuni anni la catanese si è trasferita nel paesino di Portopalo di Capopassero, dove tira avanti con un sussidio di 20 euro al mese e l’aiuto dei cittadini. “Le arance ce le regala il ristorante di Teresa” racconta, mentre presenta Carmela la parrucchiera che da 2 anni e mezzo le fa la piega gratis.

“La gente di Portopalo è la mia ricchezza” racconta la Trovato. “Qui tutti mi vogliono bene e anche io voglio bene a tutti“.

Purtroppo però non è sufficiente e nonostante Caterina Caselli dagli Stati Uniti le abbia fatto un bonifico per sanare molti debiti dovuti alle utenze insolute e agli arretrati dell’affitto, oggi la cantante si ritrova a dove lasciare l’appartamento in cui vive.

Lo scontro con la madre

La cantante, che ha visto precipitare la sua carriera, anche in seguito ad alcuni problemi di salute come un edema alle corde vocali e scompensi ormonali che necessitano di cure costose, ha raccontato anche dello scontro con la madre Agata Russo.

“Mia madre ha provato a farmi interdire, dicendo che ho sperperato tutto in droga, feste e incapacità di gestire il patrimonio” ha racconto alla D’Urso”. “Non ne ho mai fatto uso in vita mia, al massimo qualche canna e anche lei le ha fumate” ha replicato la Trovato. “Mangiavo fagioli e patate, avevo 15 chili in più.

Mi hanno lasciato tutti sola” ha aggiunto.

Ricordando le pesanti accuse che ha già pronunciato la scorsa settimana nei confronti della madre ha ribadito le parole che quest’ultima ha pronunciato quando le avrebbe chiesto aiuto. “Mi ha detto: ‘Ammazzati, sparati, ti auguro di crepare sola come un cane, strozzina usuraia’”. E ancora: “Mi ha fatto un vaglia, il primo, di 300 euro in dodici mesi. Vorrei farle un applauso“. La donna avrebbe però scritto dicendo dichiarando di avere sempre aiutato la figlia e non avere mai avuto intenzione di farla interdire.

Le sorprese di Barbara D’Urso

Ad ogni modo Barbara D’Urso ha voluto fare alla cantante, non una, ma ben 2 sorpresa. La prima è stato l’incontro in studio con Manuela Villa, amica di vecchia data di Gerardina. Le due si sono abbracciate con le lacrime agli occhi e hanno ricordato i vecchi tempi.

La seconda è l’offerta di una etichetta musicale, gestita da un amico di Carmelita, decisa a produrre il nuovo videoclip di uno dei brani di Gerardina. Un’occasione per la cantante preziosa, nella speranza di tornare in pista e riprendere in mano non solo la sua carriera, ma anche la sua vita.