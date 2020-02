Poco più di 24h e le luci si accenderanno sul palco dell’Ariston: tutto è pronto per la 70° edizione del Festival di Sanremo. Nonostante il tempo stringa, c’è spazio per gli ultimi consigli del caso: come quello di Luciana Littizzetto ad Amadeus. Tra chi ha qualcosa da dire al conduttore, però, c’è anche l’amico Fiorello.

Il consiglio di Luciana Littizzetto per Sanremo

Il contesto per dare consigli è l’intervento di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa. Normalmente spaparanzata sulla scrivania di Fazio, questa volta Luciana deve intervenire da casa, perché a fine anno una caduta l’ha costretta a portare gesso a braccio e gamba. Assieme a lei, è intervenuto anche Amadeus, prossimo ad aprire le danze a Sanremo.



Qui Luciana ci ha tenuto a dare al conduttore un consiglio, dopo che questo ha annunciato che ci sarà molta libertà sul palco: “Fa’ attenzione ad improvvisare. Quando improvvisi fai sempre casini“, scherza Luciana. Il riferimento è all’ormai famosa conferenza stampa di Amadeus di qualche settimana fa.

La stessa Luciana però offre ad Amadeus una soluzione: “Devi fare un passo indietro e sentirti donna più che puoi“.

Risate in studio, con la comica che insiste ironicamente sulla polemica sessista contro Amadeus.

La presa in giro di Fiorello

Dopo altre battute taglienti della Littizzetto, l’ospitata di Amadeus viene arricchita da un altro protagonista di questo Sanremo, Fiorello. Appena ha la possibilità di parlare, parte subito lo sfottò: “Lui non lavora, non fa niente, non prova, dice solo ‘va bene‘”. E ancora: “Non sa neanche martedì si comincia!“. I due si lanciano anche in una gag che prende in giro Salvini e la sua recente previsione, rilanciata da Fiorello.

“Per me vince un cantante di sinistra“. Fazio ribatte: “Questa battuta è citofonata“, chiaro riferimento a quanto fatto da Salvini a Bologna giorni fa.

L’alchimia tra i due sembra già esilarante e fa ben sperare sul divertimento durante le serate di Sanremo.

