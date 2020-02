Alla vigilia del Festival di Sanremo arrivano anche le ultime pagelle sui brani e sugli artisti ascoltati in anteprima da critici e giornalisti. Tra i favoriti spiccano Anastasio ed Elodie ma c’è un cantante, in gara, che secondo Platinette sarebbe in grado di far “toccare il cielo con un dito”: Diodato.

Diodato prende 9

Mauro Coruzzi / Platinette ha dato i suoi voti dalle pagine di DiPiù, dove cura una rubrica sulla televisione. Qui, a spiccare su tutti, è Diodato. Il cantautore, che si presenta sul palco dell’Ariston con Fai rumore, una canzone dal testo inteso, avrebbe – secondo Plati – una “melodia che fa toccare il cielo con un dito”, nonostante il suo brano non abbia un preciso “codice di appartenenza ad un genere”.

A non guastare è anche la “bella presenza” che – nel complesso – gli vale un bel 9 di media. Diodato torna quindi sul palco dell’Ariston per la seconda volta dove ritroverà Levante, la ex fidanzata. La cantautrice siciliana è al primo Sanremo ma ha alle spalle un album, Magmamemoria, dove c’è un’intera canzone dedicata proprio a Diodato: Antonio, struggente e poetica.

Salgono le quotazioni di Diodato che, comunque è nella parte alta della classifica secondo i bookmakers. Diodato si esibirà la prima sera, martedì, mentre Levante calcherà il palco l’indomani. Tra i preferiti di Platinette non c’è, ad esempio, Anastasio, stra-favorito. Prendono bei voti Rita Pavone (Resilienza 74) che “ha ritmo e una parolaccia, ma a lei è permesso” e Tosca (Ho amato tutto) che Coruzzi definisce “Un burrocacao per il cuore”.

Levante selfie

Diodato vince il premio Lunezia

Il miglior biglietto da visita per il cantante, però, è la clamorosa vittoria al Premio Lunezia che arriva prima ancora che la canzone sia stata sentita dal grande pubblico.

Fai rumore, il pezzo Sanremese vince per “la struttura e l’intensità del testo” che “annunciano un emozionante appuntamento con la musica”. Il critico musicale Dario Salvatori, membro della Commissione, ha detto: “Diodato sembra suggerire l’arte del conversare smooth. Riproporsi in amore è quasi un gesto dovuto. Ma non avvicinatevi troppo e cercate il contatto visivo senza esagerare. Nessun imbarazzo. Un intonarumori sussurrato“.