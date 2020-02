Volano parole grosse tra Serena Grandi e Asia Gianese. L’attrice italiana si è scagliata contro l’influencer ieri sera a Live – Non è la d’Urso dove si è tenuto il solito confronto morbido e pacato, uno spazio dove costruire e riflettere. O più semplicemente per dare della zocc*la a una ragazza che ha più follower che giorni di vita sulla terra.

“Io non vendo il mio corpo”

Al centro del dibattito sulle influencer c’è proprio la Gianese, una che della provocazione sembra aver fatto la sua cifra stilistica e che con i contenitori della d’Urso, manco a dirlo, ci sta come il limone sulle cozze.

Dopo essere intervenuta, qualche giorno fa, per dichiarare di essersi fatta pagare il seno nuovo da un uomo per l’”utilizzo artistico” del suo corpo, ora la influencer spiega perché e per come è finita con la sua auto sul sagrato del duomo di Milano. La Grandi, a questo punto, ha cercato di fare una sintesi chiara e, in riferimento alla Gianese, ha detto: “Una volta si chiamavano zocc*le, ora influencer”. Increduli gli ospiti e la conduttrice. D’Urso ha ripreso l’attrice e Asia Gianese si è messa subito sulla difensiva: “Sono cose diverse, io non vendo il mio corpo.

No, non è la stessa cosa”.

Asia Gianese a Live Non è la d’Urso

L’alleanza Serena Grandi – Daniele Interrante

A finire nella mischia anche Daniele Interrante che sul fascicolo Gianese ha messo il suo personalissimo timbro: “Il problema è la tassista che non l’ha fatta pagare perché è un’influencer. Il pensiero che qualcuno ti possa seguire perché commetti dei reati. Il problema tuo è che commetti dei reati e c’è gente che ti segue!

”. Senza possibilità di replica, si è poi passato in rassegna il profilo Instagram della Gianese, con focus sulle foto più sexy. La Grandi non è rimasta indietro neanche stavolta: “Mi hanno massacrata per anni per aver fatto un film d’arte, Miranda…” ha detto in riferimento al confronto con l’immagine dell’influencer. “Eri un sex symbol, eri l’unica, erano altri anni” ha fatto eco Interrante. Ed è qui che entra in gioco la logica spiazzante della influencer: “Io non posso essere un sex symbol?”. La Grandi, che ha superato di recente un cancro al seno, è ormai presenza fissa del salotto dursiano.

Le influencer, invece, un tema sempre più discusso e sempre meno simpatico a causa di alcune esternazioni sulla “professione”, come quella di Taylor Mega.