Nelle ultime ore Tomaso Trussardi ha stupito i suoi followers di Instagram, pubblicando un post con delle foto che ritraggono Eros Ramazzotti qualche anno fa, con indosso un capo griffato Trussardi. Il gesto dell’imprenditore ha mostrato ai fan il suo buon rapporto con l’ex-marito di sua moglie Michelle Hunziker, suscitando reazioni positive.

La storia di Michelle ed Eros

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono stati, tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, una delle coppie più amate, più note ed anche più chiacchierate del mondo dello spettacolo. I due si sono separati nel lontano 2002, per poi divorziare nel 2009.

Dal 2011 Michelle è legata sentimentalmente al noto imprenditore Tomaso Trussardi, amministratore delegato del noto marchio di moda fondato da suo padre Nicola.

Ramazzotti e la Hunziker hanno vissuto una storia piuttosto travagliata, soprattutto perché la loro separazione si è verificata in seguito all’adesione di lei ad una setta, a causa della quale la showgirl visse un periodo di difficoltà, sentendosi plagiata nelle scelte di vita. Michelle ed Eros hanno spesso mostrato ai fan il buon rapporto che, nonostante tutto, sono riusciti ad instaurare negli anni, condividendo anche l’amore per la figlia Aurora.



Le strade del cantante romano e della conduttrice svizzera si sono sentimentalmente divise molti anni fa ed Eros, come la ex moglie, ha costruito una nuova famiglia, sposandosi con la Modella Marica Pellegrinelli, dalla quale ha avuto 2 figli e con la quale si è separato lo scorso luglio 2019.

Trussardi e Ramazzotti: una famiglia unita

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono una coppia particolarmente attiva sui social, specialmente su Instagram e non mancano di mostrare la loro vita quotidiana con le due figlie Sole e Celeste.

L’ultimo post dell’imprenditore, però, ha suscitato molte reazioni da parte dei fan, che hanno apprezzato il suo gesto.

Il post pubblicato su Instagram da Tomaso Trussardi raffigurante Eros Ramazzotti

Trussardi ha pubblicato delle foto che raffigurano un Eros Ramazzotti piuttosto giovane, con indosso una camicia del marchio Trussardi. “Negli anni 80 ti vestivi molto bene”, questa la didascalia di Tomaso, che con amichevole ironia ha preso in giro l’ex-marito della sua Michelle. Uno dei primi commenti al post è stato quello di Aurora Ramazzotti, che con delle emoticon si è mostrata divertita.

Una famiglia dunque molto unita, in cui i rancori sembrano essere messi da parte, lasciando spazio alla condivisione e all’ironia.

