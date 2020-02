Mancano ancora circa quattro mesi al parto, ma pare già essere certo il colore del fiocco da appendere in casa Seredova – Nasi: rosa. La ex compagna di Gigi Buffon, ora felicemente innamorata del compagno Alessandro Nasi, sarebbe incinta di una bambina.

Lo dicono fonti vicine alla Seredova

L’annuncio della gravidanza di Alena Seredova è arrivato appena qualche giorno fa, a mezzo Instagram, con una foto in bianco e nero del suo pancione incorniciato dalle mani della coppia. Ora, del prossimo figlio di Alena Seredova sappiamo già qualcosa in più. Ad esempio la vocale finale che diventa una A.

Il settimanale Chi ha infatti svelato il sesso del bebè in arrivo. Secondo quanto riportato dal magazine di Alfonso Signorini – che cita fonti molto vicine alla coppia – la Seredova avrà una bimba. Si tratta di una bella sorpresa per la ex modella che potrà quindi provare le gioie di avere una femminuccia dopo i due figli maschi, Louis Thomas e David Lee, avuti da Gigi Buffon.

Alena Seredova – fonte foto: Chi – Instagram

Shopping per la piccola

Conti alla mano (la bimba dovrebbe nascere in estate, tra giugno e luglio), la Seredova sarebbe già a metà della gravidanza.

Superato il periodo scaramantico è quindi il momento dello shopping per la piccola. Chi ha immortalato Alena mentre entra in un negozio di abbigliamento per bambini. A confermare le indiscrezioni è la presenza della Seredova nel reparto dedicato alle femminucce. Negli scatti del settimanale troviamo la Seredova impegnata in un pomeriggio di compre tra i negozi romani in compagnia dell’amica Pavla Vrbova. Ad aspettarla a casa, invece, il compagno con cui sta insieme dal 2015.

Alessandro Nasi, manager 41enne della holding di famiglia, è cresciuto negli USA ed è il cugino di Lapo Elkann. È lui ad averla aiutata a superare la crisi profonda scaturita dalla fine della precedente relazione. Il servizio fotografico con articolo per intero uscirà mercoledì 5 febbraio.