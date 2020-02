Il Festival di Sanremo, in partenza questa sera, è sempre più al centro del dibattito televisivo, non solo in casa Rai, ma anche in altri studi.

Intercettato da La7, Fiorello -all’Ariston in veste di co-conduttore- risponde alle numerose polemiche iniziate all’interno del programma Non è l’arena di Massimo Giletti.

Fiorello non le manda a dire a Giletti e lo rimprovera

Le polemiche sanremesi sono un argomento caro all’interno del talk di La7 Non è l’arena, condotto dal 2017 da Massimo Giletti. Da diversi settimane infatti al centro del dibattito ci sono le numerosissime controversie che hanno anticipato questa edizione del Festival, una su tutte quella della presenza del rapper Junior Cally.

Proprio all’interno della trasmissione è stata mandata in onda un messaggio del co-conduttore Fiorello, intercettato da una inviata del programma. “Sei di Giletti? A Massimo Giletti piace sempre parlare di polemiche” dice il comico “Giletti ti devi rilassare. Stai sempre a dire ‘La polemica’. È un Festival di canzoni. Parlate di canzoni e di festa. Sempre polemiche, polemiche, polemiche. Ne avete parlato tantissimo di polemiche”.

Poi conclude scherzando: “Giletti, tu devi passare 2 o 3 sere con me perché ti devi rilassare”.

In seguito alla clip il conduttore ha risposto scherzosamente: “Hai detto 3 giorni da te, io porto un bel pullman di personaggi: facciamo una full immersion, così mi rilasso”.

Le frecciatine del programma al Festival di Sanremo

In effetti nel corso delle ultime puntate del programma di La7 non sono mancati gli speciali dedicati alle polemiche pre-Festival. Si è parlato spesso delle frasi ritenute sessiste pronunciate da Amadeus nei confronti della valletta Francesca Sofia Novello, ma anche del caso del rapper Junior Cally, che è stato anche ospite del programma e attaccato da Red Ronnie.

Proprio riguardo al giovane rapper ha espresso la sua opinione anche Maria Elena Boschi, ospite dell’ultima puntata: “Credo che la cosa ancora più grave di questo rapper sia non aver chiesto scusa a distanza di anni. Qui c’è un problema culturale e se dobbiamo trovare una cosa positiva è che almeno ci consente di parlare di questo tema, ma dicendo con fermezza che frasi di questo tipo non sono accettabili”.

