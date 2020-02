Non farà in tempo a chiudersi la porta rossa del Grande Fratello Vip che si spalancheranno gli orizzonti honduregni de L’Isola dei Famosi. Nel palinsesto a “rullo” di Canale 5, dove i reality non lasciano il tempo di rifiatare, è già tempo di casting per la nuova edizione dell’adventure reality in onda in primavera. E ci sono già i primi nomi, alcuni dei quali praticamente certi.

Sull’isola sbarca Ilary Blasi

È il cast, come sempre avviene nei reality, a fare la differenza. Un parterre di personaggi interessanti garantisce dinamiche funzionanti. Un’equazione che sembra sempre matematica ma che il GF Vip di Alfonso Signorini (con un cast bomba, ma anche con un conduttore e degli opinionisti non sempre a fuoco) ha in parte smentito.

Nella nuova Isola dei Famosi non ci sarà più Alessia Marcuzzi che sembra aver lasciato per dedicarsi a Lo Show Dei Record. Praticamente certo il nome della “sostituta”: Ilary Blasi, già ampiamente apprezzata al GF Vip per la sua ironia caustica (Twitter la rimpiange praticamente in ogni prime time). Una ventata di novità in un’Isola che si era un po’ seduta sui cocchi e che sembra partire quindi con il piede giusto.

Ma il cast? Sarà all’altezza delle aspettative? Andiamo a dare un’occhiata ai nomi.

Ilary Blasi a Che Tempo che Fa

Stefania Orlando e il possibile cast

Secondo il settimanale Spy, nella spiaggia di Cayo Cochinos, in Honduras, dovrebbe sbarcare Stefania Orlando. La bionda conduttrice è in qualche modo legata alle dinamiche del GF Vip adesso in onda andando quindi a innescare un meccanismo di traino da “usato sicuro”. Da una parte il suo percorso ricorda quello di Adriana Volpe (ora in gara), con I Fatti Vostri e Mezzogiorno in Famiglia nel curriculum.

Dall’altra il suo nome è legato a Licia Nunez (anche lei nella casa di Cinecittà) che sta dando tanto materiale al reality con le sue storie d’amore saffico. Pare infatti che la Nunez abbia provato ad avere un flirt con la Orlando. Oltre alla conduttrice dovrebbero sbarcare in spiaggia anche Ascanio Pacelli (storico concorrente del GF che nel reality trovò l’amore di Katia Pedrotti), Maria Monsè, Patrizia Pellegrino, Alessandra Mussolini, Milly D’Abbraccio, Matilde Brandi, Samanta Togni, Rosanna Lambertucci e Federica Cifola.

Praticamente – a giudicare dalla quantità di nomi – il cast sarebbe chiuso, ma sarebbe anche quasi del tutto femminile. Plausibile pensare che si tratti di nomi provinati anche se quello della Orlando – secondo indiscrezioni – sembra essere al momento il più certo.