Come ogni cosa che circonda il mondo di Internet, non è ben chiaro come e perché lo sia diventato, ma il Maestro Beppe Vessicchio è sicuramente un’icona del web. Farà piacere allora sapere che è stata confermata ufficialmente la sua presenza al prossimo festival della musica italiana: Beppe Vessicchio torna a Sanremo.

L’annuncio di Amadeus

La graditissima conferma è arrivata direttamente per bocca del direttore artistico e conduttore della 70° edizione del Festival di Sanremo, al via questa sera. A Che Tempo che Fa, è stato lo stesso Fabio Fazio a sfruttare la battuta di Luciana Littizzetto sull’orchestra per fare la fatidica domanda ad Amadeus.

“C’è Vessicchio quest’anno?” chiede Fazio, “Sì, c’è!” risponde deciso il conduttore di Sanremo. Urla di giubilio nello studio del programma, acclamazione popolare per l’apprezzatissimo Maestro che ha saltato l’edizione 2018 e quella 2019.

“Nessuno mi ha contattato, non sono io a non volere andare al Festival“ aveva detto l’anno scorso. Quest’anno ci hanno pensato le Vibrazioni, con cui Beppe Vessicchio sta seguendo un tour lungo parecchi mesi.

Post twitter di che Tempo che Fa

Beppe Vessicchio, idolo del web

Come detto, non è chiaro come lo sia diventato, ma innegabilmente Beppe Vessicchio ha conquistato la Rete.

Negli ultimi anni sono innumerevoli i meme e i video che lo ricordano, a partire dalla celebre frase pronunciata come un mantra “Dirige l’orchestra, il Maestro Beppe Vessicchio“.

Saranno i suoi simpatici baffoni o la sua costante presenza, ma molto ha contribuito anche il modo con cui ha giocato con la sua popolarità, apparendo nel video del gruppo The Jackal nei divertenti panni di se stesso.

Ora però niente più meme o video parodia, Beppe Vessicchio torna a Sanremo e lo fa nel ruolo che lo ha reso principe e Maestro tra i Maestri.

Tutto pronto allora per la frase che farà gridare gli italiani sul divano più dell’inno nazionale: “Dirige l’orchestra…”

