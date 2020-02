Era il 26 marzo del 2018 quando morì il conduttore Fabrizio Frizzi. Oggi avrebbe compiuto 62 anni e Antonella Clerici, una delle conduttrici a lui più vicino, ha voluto dedicargli un ricordo.

Il ricordo di Antonella Clerici e di Sanremo 2020

Dal suo profilo twitter la Clerici ha mandato gli auguri a Fabrizio Frizzi con una foto e un semplice messaggio: “Auguri Fabri ovunque tu sia”. Fabrizio Frizzi è stato uno dei conduttori di punta della RAI per decenni, secondo solo a Pippo Baudo per numero di conduzioni. Non ha però mai condotto Sanremo, forse il sogno (professionalmente parlando) di una vita, pur essendoci andato vicino molte volte.

Il post di Antonella Clerici su Fabrizio Frizzi

Ed è proprio al conduttore, attore e doppiatore Frizzi che è dedicata la seconda serata del 70esimo Festival di Sanremo 2020. Nel corso della conferenza stampa odierna di Sanremo 2020 infatti i giornalisti presenti in sala stampa si sono alzati per una standing ovation, un lungo e commosso applauso in memoria di Fabrizio Frizzi. Questa è però una dedica, in concomitanza con il suo compleanno, ma pare che nulla sia stato preparato per rendergli omaggio durante la puntata.

Il bel rapporto tra Frizzi e la Clerici

La morte di Frizzi, uno dei volti più amati della televisione italiana in virtù della sua gentilezza e del suo essere sempre sorridente, portò proprio la collega Antonella Clerici a una profonda riflessione, culminata con la decisione di dedicare meno tempo al lavoro e molto di più alla famiglia.

Proprio nel programma della Clerici, La prova del cuoco, fece una delle sue ultime apparizioni televisive Fabrizio Frizzi. Era il 6 dicembre 2017 e il conduttore romano entrò a sorpresa in studio insieme a Carlo Conti, annunciando il suo ritorno in tv alla guida de L’Eredità a neanche due mesi dalla lieve ischemia cerebrale che lo colpì mentre stava registrando una puntata del quiz.

Il 19 gennaio dell’anno successivo Frizzi fu ospite, insieme ad Antonella Clerici, del programma di interviste Ieri e oggi, condotto proprio da Carlo Conti, che aveva sostituito il collega alla guida del quiz in onda su Rai 1.