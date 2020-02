Juan Luis Ciano, ha rivelato le motivazioni del suo mostrarsi restio all’intimità con Gemma Galgani. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, che aveva intrapreso nella trasmissione una conoscenza con la dama torinese, ha dichiarato di avere dei problemi familiari. Juan ha infatti una figlia 18enne, con la quale non parla e pare che sia a causa di questo rapporto complicato che l’uomo abbia indugiato nell’intraprendere una relazione fisica con la Galgani.

Juan Luis non parla con sua figlia

L’odontoiatra di origini venezuelane, in seguito all’allontanamento da Uomini e Donne si è esposto sul settimanale Uomini e Donne Magazine, raccontando la sua verità circa il rapporto con Gemma Galgani.



Juan Luis è nato in Venezuela, ma vive in provincia di Napoli: la sua è una storia complicata, contornata di solitudine e di lutti. Il cavaliere del programma di Maria de Filippi, tra le altre cose, ha dichiarato di avere una figlia di 18 anni, con la quale non parla. La relazione difficile con la ragazza gli avrebbe dunque impedito di esporsi troppo nel programma di Canale 5: temeva infatti che i compagni avrebbero commentato a scuola le vicende viste in televisione.

Ciano è stato quindi restio al contatto fisico con Gemma e proprio questo suo atteggiamento ha scatenato le critiche del pubblico ed ha causato la fine della conoscenza con la torinese.

I sentimenti di Juan verso Gemma

Juan Luis Ciano ha dichiarato di sentire la mancanza di Gemma, ma al contempo di nutrire amarezza nei suoi riguardi. Il cavaliere napoletano ha ammesso di aver provato dei sentimenti nei confronti della Galgani, con la quale si era sentito per ore al telefono, aprendole il suo cuore.

Successivamente, però, è subentrata la delusione, dovuta al desiderio della donna di incrementare in fretta la loro intimità.

Riguardo alle reazioni del pubblico in seguito ai suoi comportamenti, Juan ha affermato di non essere stato compreso dai telespettatori, che forse, come Gemma, si aspettavano un tipo di approccio diverso da parte sua. Le dichiarazioni di Ciano sono dunque piuttosto forti, ma mettono probabilmente un punto a questa storia, lasciata in sospeso.