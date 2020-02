Samantha de Grenet avrebbe deciso di raccontare di più su un duro capitolo della sua vita, i cui contorni si erano tiepidamente affacciati nel corso di un’intervista a Vieni da me. Secondo quanto riportato da diverse fonti, che citano il settimanale Chi, avrebbe fatto alcune dichiarazioni sull’accaduto proprio al settimanale di Alfonso Signorini, lasciandosi andare a un racconto più approfondito che riguarderebbe la malattia.

Samantha de Grenet avrebbe avuto un tumore

In un’intervista al settimanale Chi, secondo quanto riportato dal sito gossipetv.com, Samantha de Grenet avrebbe parlato di una malattia scoperta nell’estate 2018.

Una sofferenza taciuta per molto tempo al suo affezionato pubblico, i cui lineamenti si erano però intravisti durante una puntata di Vieni da me (quando, in lacrime, aveva provato a tracciare i binari del suo momento più buio, ma senza entrare nei dettagli).

“Ho avuto un tumore“, avrebbe dichiarato la showgirl in una recente intervista al settimanale diretto da Signorini, citando un capitolo difficilissimo che l’avrebbe costretta a sottoporsi a un intervento d’urgenza.

Un difficile capitolo alle spalle

Fortunatamente, per Samantha de Grenet sarebbe acqua passata e oggi avrebbe ritrovato la giusta serenità per rivelare la sua esperienza.

Un prezioso aiuto sarebbe arrivato grazie a una diagnosi tempestiva, capace di restituirle la possibilità di superare il terribile momento.

Si sarebbe trattato di un tumore al seno, scoperto in una giornata di luglio del 2018. Un incubo che sarebbe finito con un’operazione di diverse ore, senza necessità di chemioterapia.

Nell’ottobre scorso, Samantha de Grenet era intervenuta via social per raccontare a grandi linee un altro intervento, relativo all’asportazione del neo che aveva sulla fronte.

Il post aveva allarmato i follower, anche perché allora la showgirl non aveva spiegato in modo approfondito la questione e un passaggio, in particolare, sembrava aver scatenato la paura nei fan: “Non si può sempre far finta di essere wonderwoman, non si può più trincerarsi dietro un sorriso e nemmeno nascondersi dietro un muso o un capriccio per evitare di confrontarsi seriamente, al contrario bisogna tirare fuori una nuova forza, una grinta speciale che ti dice che una soluzione si trova sempre, o quasi, basta crederci e volerlo“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Samantha de Grenet, dimensioni modificate