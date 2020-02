La nuova fiction targata Rai 1, Come una madre, vede l‘attrice italo spagnola Vanessa Incontrada nel ruolo di Angela Graziani, una madre straziata dal dolore per la morte del figlio. L’attrice ha raccontato alcuni episodi avvenuti sul set durante le riprese, rivelando anche di essersi sentita molto in colpa nei confronti dei bambini che nella serie interpretano Valentina e Bruno.

Raccontare il dolore per la perdita di un figlio

La Incontrada, in un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha raccontato senza veli le difficoltà affrontate nel corso delle riprese della mini-serie. Come una madre tratta il dolore che una giovane donna è costretta a sopportare a causa della morte del figlio.

La protagonista della serie si ritrova a dover affrontare una fuga disperata con 2 bambini conosciuti da poco. L’attrice ha raccontato, nel corso dell’intervista, le sensazioni provante sul set della fiction: “Nessuno può immaginare cosa voglia dire perdere un figlio. Per me era impensabile recitare pensando a mio figlio Isal. Quindi per la prima volta ho reso la sofferenza grazie alla tecnica e non cercando il dolore dentro di me, anche per rispetto verso chi quel dolore inconcepibile lo ha vissuto davvero, come è successo a due mie amiche“.

Vanessa Incontrada, mamma anche sul set

Vanessa Incontrada ha recitato, in questa occasione, al fianco di Tancredi Testa, attore di 9 anni che nella serie tv interpreta Bruno, e Crystal Deglaudi, attrice di 10 anni, che in Come una madre veste i panni di Valentina. Tra di loro si è venuto a creare immediatamente un rapporto molto intimo e familiare. L’attrice ha raccontato di come le sia venuto del tutto naturale comportarsi con i piccoli attori in modo materno: “Quando diventi madre, diventi più materna verso tutti.

Per esempio, su questo set avevo due bambini sempre con me e mi veniva spontaneo proteggerli quando giravamo scene complicate, anche se i genitori erano sempre presenti”.

I sensi di colpa

Infine Vanessa Incontrada ha anche raccontato un episodio avvenuto sul set che l’ha fatta sentire in colpa: “Un giorno ho dovuto fare una cosa bruttissima. Tancredi e Crystal dovevano girare una scena drammatica ma continuavano a ridere. Così, prima ho parlato con il regista Andrea Porporati e con i loro genitori.

Quindi li ho sgridati in modo molto brusco e siamo riusciti a girare la scena. Mi sono sentita in colpa da morire. Poi gli ho spiegato perché lo avevo fatto”.