Vanessa Incontrada è stata una delle ospiti dell’ultima puntata di Domenica In, programma storico di Rai 1 quest’anno condotto con successo da Mara Venier. L’attrice si confessa alla padrona di casa riguardo alla sua vita privata e di come abbia bisogno di vivere più a fondo la sua famiglia, inoltre parla del suo nuovo progetto televisivo.

Le parole della Incontrada sulla sua famiglia

L’amata attrice spagnola, Vanessa Incontrada, rivela a Mara Venier di avere bisogno di un contatto sempre più intimo con la sua famiglia a causa dei numerosi impegni lavorativi che la portano spesso fuori casa.

“Ogni anno mi ritaglio sempre 2 settimane per poter stare con loro. Avere questa vita, stare sempre in viaggio, sempre in movimento non è facile – spiega Vanessa – Dopo un film, quando rientro a casa la prima settimana non è semplice, devo ri-ambientarmi ad ai miei odori, ai miei sapori. Per mesi ho vissuto con altre persone, in alberghi, in un’altra casa, quindi ho bisogno di stare con loro e di vivermeli 360 gradi”.

L’attrice è infatti legata al compagno Rossano Laurini dal 2007 ma non sono ancora sposati.

Dal loro rapporto è nato il primo figlio della donna, Isal, nel 2008. Insieme alla famiglia Vanessa trascorre sempre le vacanze, come documentato anche dai suoi post seguitissimi su Instagram.

Il nuovo impegno televisivo e la figura della madre

La bella showgirl anticipa nel salotto di Mara Venier la nuova fiction Rai di cui è protagonista, Come una madre, la cui prima puntata è andata in onda domenica 2 febbraio. Nella serie tv Vanessa interpreta il ruolo di Angela Graziani, una donna che deve superare il trauma della perdita del figlio di 9 anni.

Parlando dei suoi numerosi ruoli nelle fiction dichiara: “Sono tutti ruoli che ho nel mio cuore, ogni personaggio è dentro di me e c’è sempre qualcosa di mio”. In Come una madre ha anche avuto modo di recitare al fianco di attori molto giovani: “Lavorare con i bambini è difficile, perché hanno i loro tempi e le loro esigenze, ma è meraviglioso. La loro recitazione è pura, puoi solo imparare da loro perché tutto quello che fanno è naturale, non c’è niente di costruito dietro”.

