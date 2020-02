Leo Gassmann in questi giorni in gara al Festival nella categoria giovani, è stato paparazzato in dolce compagnia. Tra un’esibizione e l’altra il figlio dell’attore Alessandro Gassmann si concede una passeggiata romantica con una ragazza misteriosa.

Gli scatti, catturati da alcuni fotografi e pubblicati dal settimanale Vero, suggeriscono che tra i 2 ci sia qualcosa di veramente importante.

Leo Gassmann passeggiata romantica al parco

Il giovane Gassmann è stato intercettato poco fuori Sanremo, immerso nella quiete e nel verde di un parco. Con lui una giovane con cui si scambia coccole, effusioni e sguardi romantici.

Leo Gassmann con una ragazza misteriosa. Fonte foto: Vero

I due ragazzi vengono immortalati in diversi momenti. Stesi tra l’erba o appoggiati ad un albero, regalano agli obiettivi quadretti davvero tenerissimi. Vista l’intesa si potrebbe tranquillamente pensare che quella sia proprio la fidanzata di Leo Gassmann.

Il giovane Gassmann in gara a Sanremo

Sembra davvero un momento magico per il giovane Leo Gasmann, che in questi giorni sul palco dell’Ariston ha avuto l’occasione di mostrare il suo talento. Già qualche tempo fa partecipò ad X Factor, ma l’esclusione dal talent ebbe un impatto abbastanza importante.

“Mi sono sentito crollare appena uscito al talent” raccontò qualche tempo fa in un’intervista. “Un produttore mi disse un sacco di cattiverie, che scrivevo in modo sbagliato, che ero indietro rispetto ad altri che non riferirò, con cui mi metteva provocatoriamente a confronto. Parole che feriscono. Non risponderò mai all’odio con l’odio” precisò. “Mi rimbocco le maniche, faccio al meglio quello che so fare, e riparto“.

Oggi Leo è in gara nella categoria giovani al 70esimo Festival di Sanremo con la canzone Vai Bene Così.

Dopo aver vinto la sfida della prima serata, oggi si prepara al confronto con i giovani che sono passati ieri. Come si concluderà questo Sanremo per Leo? Di sicuro in caso di vittoria avrà con chi festeggiare…