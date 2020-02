Pacifico Settembre, detto Pago e Serena Enardu: tutto è iniziato quando sono entrati a Temptation Island come coppia, ma ne sono usciti single. La scorsa estate Serena ha deciso di andare via dal programma da sola. Non provava più sentimenti forti per Pago. Dopo qualche mese il GF, edizione VIP, ha proposto, al single Pago, di esporsi di nuovo in tv e quindi di partecipare all’edizione di quest’anno. Ignaro che la sua ex, Serena Enardu, sarebbe entrata dopo poche puntate nella casa, ha accettato. Ora, insieme nella casa più spiata d’Italia, tra i due sembra essere rinata una certa passione.

Poco contenti, invece, sono i famigliari di Pago che non hanno gradito il riavvicinamento tra i due.

L’intervista del Fratello di Pago

Il fratello di Pago, Pedro, ha esposto il suo pensiero riguardo la coppia in un’intervista al settimanale Spy: “Quando Serena è entrata come concorrente in famiglia abbiamo pensato subito al cuore di Pago. Mia madre, mia sorella e io conosciamo la purezza e la bontà di Pago. Ma sappiamo che proprio per questo in una situazione ‘rinchiusa’ come quella del GF Vip si può perdere la felicità.

Sappiamo che l’ingresso di Serena non corrisponde a una vera felicità per lui. Da quando è entrata noi in famiglia ci siamo accorti che Pago sta perdendo sé stesso. Lei pensa solo alla sua felicità non a quella di mio fratello. Questo atteggiamento io lo qualifico con una sola parola: egoismo”.

Le parole dell’ex moglie, Miriana Trevisan

Nell’ intervista sopra citata, l’ex moglie di Pago, nonché mamma di suo figlio Nicola, ha dichiarato la delusione di quest’ultimo. “Nostro figlio Nicola non guarda più suo padre in tv.

Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui. Mi ha guardato e mi ha detto: ‘Perché è entrata? Papà doveva giocare da solo. Il gioco era suo e la sorpresa dovevo essere io’”.