Durante la scorsa puntata di Domenica In, Mara Venier ha avuto un piccolo malore che ha richiesto l’intervento di un medico e di cui ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Oggi. La Venier ha rassicurato tutti, dicendo di stare bene e raccontando cosa è accaduto in quegli instanti prima della diretta. “Zia Mara” ha anche parlato del Festival di Sanremo, dei suoi “passi indietro” e della possibilità di risposarsi con il suo amore, Nicola Carraro.

Il malore in diretta e la forza di andare avanti

La frizzante presentatrice nell’intervista racconta cosa è accaduto esattamente nell’istante in cui si è sentita male a Domenica In: “C’è stato un momento in cui è arrivato il medico di corsa perché mi sono sentita svenire e stavo per andare in camerino a sdraiarmi.

Ma poi ho detto: Domenica In chi la conduce? Chi lo intervista Grignani? Cosa fa? Dove va? Torna a casa? Ora mi hanno dato non so che, ma adesso mi sento una bomba e un po’ friccicarella”.

Insomma, un forte senso del dovere nei confronti della sua trasmissione e l’amore per il suo pubblico l’hanno rimessa in piedi e le hanno dato la forza per continuare.

Mara Venier racconta anche il motivo per cui è stata colta da un malore: “Colpa dello stress: in studio c’era confusione, mi è venuta l’ansia ed è scattata la tachicardia. Il medico mi ha detto: ‘Vada in camerino e si sdrai’. Ma c’era la diretta, non potevo abbandonare il pubblico”.

Mara Venier e i suoi “passi indietro“

Mara Venier sarà anche un’ospite speciale del Festival di Sanremo ed a proposito della sua partecipazione dichiara di essere tranquilla: “Tesa per Sanremo?

Ne ho vissute tante, non mi spaventa niente. Certo, se avessi dovuto condurlo, sarei preoccupata: come te movi, te impallinano”.

La Venier si esprime anche sulle polemiche nei confronti di Amadeus seguite alla conferenza stampa di presentazione del Festival: “Con quel ‘famoso passo indietro’ Amadeus avrà pure fatto un’uscita poco felice, ma lui è talmente perbene che non meritava il linciaggio a cui l’hanno sottoposto“. La presentatrice ha poi parlato dei suoi “passi indietro” : “Io sono stata per 12 anni la compagna di Renzo Arbore, che all’epoca era il numero uno.

Ero semisconosciuta e stavo due passi indietro, non uno. Quando poi mi è capitato il trenino di Domenica In, l’ho preso al volo e ho dimostrato che qualcosina la sapevo fare pure io“.

Mara pronta a risposarsi?

Infine, la Venier si lascia andare al dolce racconto della sua storia d’amore con Nicola Carraro e parla della volontà di celebrare nuovamente le nozze, di pronunciare ancora quel fatidico “Si, lo voglio”. Mara Venier svela: “Lui mi risposerebbe tutti i giorni. Me lo dice ogni mattina e io gli rispondo: ‘Perché non ce separamo, invece?‘. Però, se mi fa una proposta con tutti i crismi, accetto”.

“Zia Mara” vorrebbe però che venisse rispettata una condizione, ovvero che il matrimonio “si celebri ai Caraibi, a Santo Domingo, sulla spiaggia e con gli amici più cari. Una cosa intima, un po’ hippy”. Dunque, non resta che attendere che Nicola Carraro “si faccia avanti”.

