Continua il grande successo del Festival di Sanremo 2020. Anche la quarta serata della kermesse, che ha incoronato Leo Gassmann come vincitore delle Nuove Proposte, ha collezionato un record d’ascolti, diventando la più seguita dal 1999.

Sanremo 2020, gli ascolti della quarta serata

Il Festival di Sanremo 2020 è ancora boom di ascolti. La semifinale è stata seguita da 9 milioni 503 mila telespettatori con uno share del 53.3%. Lo scorso anno, a seguire il Festival erano stati 9 milioni 552 mila telespettatori e il 46.1% di share. Una crescita notevole, dunque, per questa edizione condotta da Amadeus che fa segnare il record dal 1999, quando la quarta serata della kermesse, all’epoca condotta da Fabio Fazio con Laetitia Casta e Renato Dulbecco ottenne il 54.06% di share.

Nello specifico, la prima parte ha raccolto 12 milioni 674 mila telespettatori con il 52.3% di share, mentre la seconda (monitorata dall’auditel fino alle 1.59 nonostante la chiusura alle 2.20) ha incollato alla tv 5 milioni 795 mila telespettatori col 56% di share. Un incremento rispetto all’anno scorso, quando la prima parte aveva ottenuto 11 milioni 170mila spettatori con il 45.5% di share e la seconda 6 milioni 215mila con il 48.6%.

Il momento clou della semifinale di Sanremo 2020

Ad aver contribuito al grande successo della quarta serata, sicuramente la proclamazione del vincitore della Nuove Proposte Leo Gassmann ma anche la querelle Bugo e Morgan. A questo proposito, Amadeus ha rivelato che i due non saliranno sul palco né in gara né fuori gara: “L’abbandono da parte di Bugo ha comportato l’eliminazione del brano. Discorso diverso sarebbe stato se essendo la canzone di Bugo se ne fosse andato Morgan: avremmo valutato permanenza di Bugo”.

Quest’ultimo, dal canto suo, si sarebbe scusato col conduttore per quanto accaduto sul palco.

Lo stesso Amadeus ha confessato di essere andato a dormire dopo le 4 proprio per parlare con il cantante: “Era triste e affranto per avermi creato un problema. ‘Con tutto quello che hai da fare sei con me a parlare’, si è scusato. Io l’ho rassicurato, lui e la canzone andranno avanti”. Da Morgan, Amadeus avrebbe ricevuto un messaggio e si è augurato che i due possano far pace, privatamente, essendo molto amici.