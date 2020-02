Valeria Marini è tornata ospite del programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin. La showgirl, che ha passato alcuni giorni nella casa del GF Vip 4, ha fatto una confessione dolorosa riguardo il rapporto con la madre Gianna alla quale è legatissima ma che non sentirebbe da diversi mesi.

Valeria Marini, la madre Gianna ha chiuso i ponti

Valeria Marini ha fatto delle rivelazioni molto importanti ai microfoni di Silvia Toffanin, durante l’appuntamento di Verissimo. La showgirl e attrice ha affermato di aver passato un anno molto difficile: “Mi sono chiusa in me stessa e sono stata terribilmente male.

Ero disperata, passavo le notti a piangere”.

A quanto pare, infatti, la Marini ha visto l’incrinarsi del rapporto con la madre Gianna. L’attrice ha detto: “Ho avuto una depressione tremenda perché mia madre, alla quale sono molto legata, per una sua situazione di difficoltà si è allontanata improvvisamente. Questo distacco mi ha buttato sotto un treno“.

Stando alle parole di Valeria Marini, sarebbero parecchi mesi che non riesce a sentire Gianna: “Ha chiuso i ponti. Non riesco a trovare una via per parlarle”. A nulla sarebbero valsi i suoi tentativi di riconciliazione: “Ho cercato di tenderle la mano: a Natale ho bussato alla sua porta ma non mi ha mai aperto”.

L’appello alla mamma

La showgirl, in questo periodo, è impegnata a teatro con uno spettacolo di Pingitore e a Silvia Toffanin ha rivelato come sia riuscita ad andare avanti solo grazie al suo lavoro, che le ha trovato la forza di reagire: “Lo spettacolo ha un messaggio di ottimismo che in questo periodo è la chiave di tutto”.

Inoltre, Valeria Marini ha voluto lanciare un ultimo, accorato, appello alla madre: “La vita è un dono prezioso.

Qualsiasi cosa possa succedere io ci sono. Vorrei che tornassi a essere felice. Si può sbagliare ma bisogna andare avanti. Mamma mi manchi“.

