Il Grande Fratello Vip ha un nuovo filone di gossip da scandagliare: quello tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane. L’attore, noto per il suo curriculum ricco di fiction e soap, era entrato qualche settimana fa nella casa del GF Vip per baciare, in modo fin troppo passionale per una prima serata in diretta, la fidanzata. Poi, la svolta: alcune immagini (in realtà non proprio compromettenti) che inchioderebbero il suo tradimento e la comunicazione della presunta infedeltà alla Elia. Ieri sera, a tornare sulla vicenda, è stata Barbara d’Urso che nel suo Live – Non è la d’Urso ha dato diritto di replica proprio a Delle Piane.

L’attore si è sottoposto alla macchina della verità, ma gli esiti sono stati assai diversi da quelli che aveva previsto…

Le risposte di Pietro Delle Piane

Il dispositivo ha infatti smentito alcune delle sue risposte, tra cui la principale: “Hai mai tradito Antonella Elia?”. Delle Piane si è subito messo sulla difensiva: “Lo sapevo, questa macchina deve fare il tagliando, guarda caso proprio nelle domande clou, è andata in tilt”. “Quindi sarebbe una cosa fatta apposta?” lo ha incalzato la d’Urso, “E da chi?

Da me?”. La d’Urso ha poi provato a tranquillizzare: “Ci credo che tu Antonella siate innamorati”, ma i toni si sono accesi lo stesso…

La lite con Barbara d’Urso

“C’è qualcosa che non va” ha detto Delle Piane. “La macchina non sbaglia. È una macchina medicale” ha poi detto lo specialista. “Non sono abituato ad essere giudicato è normale che sia agitato” si è giustificato l’attore. “Utilizzerete questo domani nel Grande Fratello. Ho sbagliato io, mi spiace, ma non dovevo venire perché è una buffonata”.

Pietro si alzato arrabbiato: “Non si fa, non mi fate ste cose. Già lo sapevo che sarebbe finita così, volevo illudermi. Sono tutte str*nzate”. La d’Urso, a questo punto, ha perso la calma: “Io non tollero che tu dica che è tutto manipolato, non a me! Parla! Hai fatto questa sceneggiata? Tu vieni a casa mia e dici che è tutta una buffonata. Tu dici che sono io che ho manipolato, perché questo si chiama Live-Non è la d’Urso e non Live-Non è Delle Piane“. Naturalmente il GF Vip tornerà sull’argomento nella puntata di stasera.