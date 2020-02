La notizia della terza gravidanza di Alena Seredova ha sorpreso in primis la modella. La bella ceca, ex di Gigi Buffon, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo lo scorso fine settimana e qui ha parlato della futura maternità che l’attende e anche del sesso del bambino. “Non mi voleva più nessuno, mamma mi diceva: ‘Chi ti piglia a quest’età con dei bambini?’. E invece l’ho incontrato, non avrei mai detto che sarei diventata mamma a 42 anni, pensavo di non farlo. Adesso sono una mamma convinta di diventarlo” ha svelato.

La Seredova ha confessato di aver avuto un istante di esitazione all’inizio, specie per quanto riguarda i figli avuti dal precedente matrimonio con il campione della Juve. Poi però superati le prime incertezze tutto è filato per il meglio.

Alena Seredova e la notizia della gravidanza

A 42 anni, Alena Seredova aspetta dal compagno Alessandro Nasi il suo terzo figlio, dopo Louis Thomas, di 12 anni, e David Lee, di 10 anni. “Ammetto che c’è stato un periodo in cui ci lavoravamo, ma non arrivava. Poi nel momento in cui ho smesso di pensarci, sono rimasta incinta.

L’ho scoperto insieme ad Alessandro. Lui sarà padre per la prima volta e in famiglia questo bebè è molto atteso” comincia Alena con la Toffanin.

Poi il retroscena familiare. “Ai miei figli non sapevo come dirlo e così ho scritto una lettera ad entrambi firmata proprio dal bebè“.

Il sesso del bambino e futuri progetti

Dopo 2 maschietti, alcuni rumors sostengono che quest’anno la cicogna porterà un fiocco rosa alla Seredova. Ma Alena chiarisce il malinteso. “Hanno detto che aspetto una femmina solo perché ero in un negozio con una mia amica, ma lei ha due bambine per questo siamo finite in quel reparto.

Ho un patto con miei figli: non svelare il sesso del bebè fino alla sua nascita“.

E dopo l’arrivo del bebé nozze? Chissà, a quanto pare la modella non esclude la possibilità. “Anche se in Repubblica Ceca sarò sempre la signora Buffon, ora che sono cittadina italiana e sono divorziata potrei risposarmi anche domani… Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione… C’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te”