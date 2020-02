Archiviata l’esperienza Sanremo 2020, è tempo di nuovi progetti per Elodie. Ma c’è anche il matrimonio? A stuzzicare l’appetito del gossip sarebbero state alcune dichiarazioni della madre al settimanale DiPiù, in cui avrebbe parlato del rapporto tra sua figlia e Marracash.

Elodie e l’orizzonte matrimonio con Marracash

I fan ci sperano e, a quanto pare, anche la madre: Elodie si avvicina all’orizzonte della nozze con il compagno Marracash? La donna ne avrebbe parlato al settimanale DiPiù, confessando di aver molto apprezzato il fidanzato della figlia e di sognare un nipotino: “Mi è piaciuto e voglio diventare nonna“.

Così Claudia Mitai avrebbe commentato il sentimento che lega i due artisti, non nascondendo il sogno di vederli prossimi all’altare. L’amore va a gonfie vele, come testimoniano i tanti scatti di coppia sui social, e le cronache rosa sarebbero prontissime ad accogliere la lieta notizia.

Presentazione in famiglia

La coppia di artisti avrebbe comunque fatto un passo avanti degno di nota, perché Elodie avrebbe già presentato il suo fidanzato alla madre: “L’ho visto dal vivo. Elodie me l’ha portato a casa“, avrebbe confermato la donna alla rivista.

Claudia Mitai, dunque, approva e non vedrebbe l’ora di diventare nonna. Un desiderio che, però, non si sarebbe mai tradotto in una forzatura in quanto consapevole che il passo importante deve arrivare in modo del tutto naturale. Sarebbe felice di vederli sposati, ma l’ultima parola (ancora non pronunciata) spetta ai diretti protagonisti.

Elodie e Marracash non hanno rivelato alcuna informazione su questa dolce ipotesi che piace anche ai fan, e sembrano volgere lo sguardo ai prossimi impegni artistici. I due si sono conosciuti in occasione del lavoro sul brano Margarita, e fanno coppia fissa dalla scorsa estate.

Durante la sua avventura a Sanremo 2020, la cantante ha avuto tutto il supporto del fidanzato, ad aspettarla nella sua stanza dopo le esibizioni all’Ariston. La loro foto insieme, in attesa della classifica della kermesse, ha mandato in delirio i fan.

*immagine in alto: fonte/Instagram Elodie, dimensioni modificate