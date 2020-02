È una Ilona Staller senza filtri quella che ha parlato con i giornalisti alla Camera, spaziando dal tema dei vitalizi fino alla sua presenza in Rai. L’ex pornostar è tra i politici colpiti dal taglio dei vitalizi voluto dal M5S.

La protesta per il ripristino dei vitalizi ai senatori

Secondo quanto riporta l’Adnkronos, Ilona Staller in arte Cicciolina si è presentata nel transatlantico della Camera per dire la sua sul tanto criticato taglio dei vitalizi. Nel prossimo fine settimana però è in programma una protesta a guida M5S contro i senatori e la Commissione che sta ripristinando i vitalizi ai senatori.



Una misura che non sembra convincere neppure Ilona Staller, eletta nel 1987 con il Partito Radicale e quindi beneficiaria del vitalizio: “Vorrei capire perché gli ex senatori riavranno i vitalizi... gli ex deputati sono pecore nere, avranno solo calci in culo? Non è giusto, c’è qualcosa che non mi quadra.”

L’attacco di Ilona Staller

Ai giornalisti, la Staller ha dato anche i numeri di come il taglio l’abbia colpita, cosa di cui si era già lamentata prima che il provvedimento entrasse in atto.

“Da 3.100 lordi che prendevo, mister ‘genio’ – riferimento a Di Maio per Adnkronos – mi ha messo 1.000 euro al mese“. Non abbastanza, secondo lei, che si sarebbe anche lasciata andare andare ad una frase che potrebbe far discutere: “Prendo quanto danno a quelli che vengono dall’estero, i neri neri neri, e sono bianca bianca bianca“.

Minaccia quindi di andare via dall’Italia, ma non prima di aver dato un poco pacato consiglio ai 2 grandi volti dello scorso governo. “Cari Di Maio e Salvini – avrebbe detto Ilona Staller – incominciate a dimezzare i vostri c***o di stipendi, e vedrete che la gente sarà più contenta“.

Ilona Staller e la presenza in Rai

Infine, l’ex Cicciolina avrebbe confessato anche perché non si vede ospite nei programmi della rete pubblica: “Io sono un personaggio scomodo, per questo non mi vedete su Rai1, Rai2, Rai3 o nei reality“. La conferma le sarebbe arrivata direttamente dall’interno: “Me lo ha detto anche Amadeus, eravamo da Costanzo e gli ho chiesto perché non potevo andare in trasmissione, mi ha risposto: ‘si sa, sei scomoda‘”.