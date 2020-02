Se appena una settimana fa, Al Bano e Romina sono saliti sul palco dell’Ariston rinsaldando il loro legame artistico, oggi Loredana Lecciso, in un’intervista afferma come la passione con il cantante di Cellino San Marco non si sia mai spenta.

Loredana Lecciso, la confessione piccante

Loredana Lecciso torna a parlare del suo rapporto con Al Bano tramite le pagine di Chi. La Lecciso ha dato un dettaglio molto piccante: “La passione con Al Bano non si è mai spenta e, negli anni, è persino aumentata”. Quindi, tra Al Bano e la showgirl le cose andrebbero a gonfie vele.

Infatti, la Lecciso continua: “Ci sentiamo più volte al giorno, facciamo anche videochiamate, è sempre bello, stimolante e costruttivo parlare con lui”. Loredana Lecciso e Al Bano hanno costruito una famiglia, avendo avuto i figli Jasmine e Bido. “Insieme abbiamo creato una splendida famiglia, anche se mi rammarico di essere stata troppo impulsiva in passato” ha affermato la Lecciso. La donna dice come oggi abbia una consapevolezza diversa rispetto a 20 anni fa: “Ora ho imparato a gestire me stessa e mi sento bene, vivo un momento felice”.

Loredana Lecciso, perché non era all’Ariston

Loredana Lecciso ha avuto modo di parlare anche della sua assenza all’Ariston per l’esibizione di Al Bano e della ex Romina Power. A quanto pare, il motivo sarebbe semplice: “Non era nella platea di Sanremo perché non ho mai assistito alle performance di Al Bano all’Ariston. Sono stata al gioco su chi scherza sulla nostra rivalità tra me e Romina, ma da parte mia non esiste”. Loredana ha anche rivelato di aver più volte teso la mano alla Power, senza però ricevere risposta.

A dire il vero, qualche giorno fa a Pomeriggio 5, Loredana Lecciso ha lanciato una frecciatina a Romina, parlando dello scivolone del cantante dalle scale del Festival dicendo che l’uomo era appesantito perché Romina si era poggiata a lui per scendere.