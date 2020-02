A Vieni da me, nella puntata dedicata a Sanremo 2020, si è parlato della lite tra Bugo e Morgan. Nel programma di Caterina Balivo c’è stato un colpo di scena: è intervenuta telefonicamente la mamma di quest’ultimo, Luciana Colnaghi, che ha voluto difendere il figlio dopo quanto accaduto sull’Ariston.

La mamma di Morgan difende il figlio a Vieni da me

Nella puntata di Vieni da me del 10 febbraio è andato in onda un nuovo capitolo della querelle Buco-Morgan. Luciana Colnaghi, la mamma dell’ex Bluvertigo, ha telefonato per prendere le parti del cantante dopo la lite con Bugo che ha scioccato l’intero Festival di Sanremo.

Se Morgan è stato ospite di Live-Non è la d’Urso per dire la sua, la signora Colnaghi ha difeso il figlio con la Balivo. Ecco le sue parole: “Ha dedicato la vita alla musica. E se ha fatto degli errori li ha fatti anche perché è stato messo in condizione di farli. Io non so tutto quanto perché non sono riuscita a parlare con mio figlio.” La donna ha aggiunto di comportarsi da mamma con Morgan ogni volta che lo sente e che lo sgrida se esagera.

La donna tuona: “Sappiate che lui è un buono e ama talmente la musica che straborda per quello. Mi spiace leggere su Internet quelle schifezze contro di lui.”

Caterina Balivo, tuttavia, ha dovuto interrompere nottetempo il collegamento, dato che la mamma di Morgan è intervenuta proprio sul finire della puntata, a ridosso de Il Paradiso delle Signore, invitando Luciana Colnaghi ospite in trasmissione per continuare il dibattito.

Continua la querelle Bugo-Morgan

Non accenna a placarsi il clamore attorno alla lite tra Bugo e Morgan.

Quest’ultimo ha accusato il compagno di non essere stato all’altezza dell’esibizione nella serata delle cover col brano Canzone per te di Sergio Endrigo. I due sono stati protagonisti di un fuorionda dietro le quinte, prima di salire sul palco. Lo stesso direttore d’orchestra Simone Bertolotti, intervenuto a Vieni da me, ha voluto prendere le difese di Bugo: “Ogni volta che vedo queste immagini, è un colpo al cuore. Dietro queste performance c’è un lavoro gigante fatto in mesi e mesi di studio. Vedere la faccia di Bugo, che è un ragazzo incredibile, davvero non si meritava tutto questo”.

L’uomo aveva già intuito che tra i due fosse successo qualcosa ma non ne immaginava la portata.

Nel frattempo, è stata smentita la versione che voleva Morgan e Bugo essersi presi a sputi e morsi nel corso delle lite.