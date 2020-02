Ha regalato intense ed autentiche emozioni a tutta Italia, attraverso la sua straordinaria performance a Sanremo, e ora Paolo Palumbo, 22enne malato di Sla, è pronto a portare il suo messaggio nelle scuole. Il giovane chef sardo, che si è esibito all’Ariston in coppia con Cristian Pintus (in arte ‘Kumalibre’), non si ferma e prosegue la sua avventura carica di coraggio e grande speranza. Al Festival 2020, fortemente voluto da Amadeus, la sua è stata una delle presenze di maggiore impatto, portatrice di un prezioso insegnamento: “I limiti sono solo dentro di noi“.

Paolo Palumbo canterà nelle scuole

È la notizia, lanciata durante La vita in diretta, che apre a una nuova avventura per Paolo Palumbo, il giovane sardo da anni costretto a una sedia a rotelle a causa della malattia.

La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 ha stregato tutti, complice la sua innata forza e il supporto di famiglia e amici. Sul palco dell’Ariston ha portato la sua Io sono Paolo, canzone scritta con Kumalibre e Andrea Cutri capace di lasciare il segno e che ora porterà negli istituti di tutta Italia.

È una grande occasione per il 22enne, ancora più grande per tutti gli studenti che ascolteranno la sua storia tradotta in musica. “I limiti sono solo dentro di noi, la vita non è una passeggiata, ma dobbiamo affrontare tutte le sfide“, aveva detto davanti a milioni di persone durante la kermesse, e la sua vita è il primo esempio di questa forza.

L’iniziativa di Nunzia De Girolamo

A lanciare l’iniziativa è stata Nunzia De Girolamo, come da lei stessa annunciato nella trasmissione condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini.

“Dopo aver ascoltato Paolo a Sanremo – ha spiegato ai microfoni Rai – ho lanciato un’iniziativa. Avevo detto che sarebbe stato bello se il Governo avesse fatto girare nelle scuole la canzone di Paolo, per aprire un dibattito fra i giovani, per insegnare loro ad amare la vita e a non fare uso di alcol e droga che spesso la vita la rovinano. Ho sentito il ministro Franceschini, lui ha sentito la ministra dell’Istruzione e Paolo sarà in giro nelle scuole italiane con la sua canzone“.