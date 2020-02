Ci sono novità sulle condizioni di Maria Grazia Cucinotta, l’attrice era stata colta da un malore mentre si trovava sul palco nella serata di martedì. La produzione ha reso noto il suo stato di salute.

Le condizioni di Maria Grazia Cucinotta

Come riferito in un comunicato reso noto dall’Ansa, Maria Grazia Cucinotta sta bene, fortunatamente il malore è stato lo sfogo di un brutta influenza che ha colpito l’attrice.

“Nulla di grave, è solo una delle tante vittime di questa influenza“, fa sapere la produzione.

Si tratta di una violenta influenza

La Cucinotta è stata assistita da un medico di sala e successivamente portata in ospedale per accertamenti, dove le è stata diagnosticata una brutta forma virale.

Per lei ora è previsto tanto riposo finché non l’influenza non sarà debellata e le sue condizioni miglioreranno. “In ospedale dove, dopo averle fatto una serie di accertamenti, le hanno detto che poteva rientrare in albergo ma di restare a riposo fino a che la febbre e le sue condizioni generali non miglioreranno“.

La produzione ha poi ringraziato tutti per la vicinanza e la partecipazione espressa in queste ore.

Malore per Maria Grazia Cucinotta

L’attrice era attesa sul palco del Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia, Napoli, per lo spettacolo Figlie di E.V.A. con i colleghi Vittoria Belvedere e Michael Andreozzi, con la regia di Massimiliano Vado.

Poco prima di andare in scena Maria Grazia Cucinotta ha cominciato a sentirsi poco bene.