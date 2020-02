Sono una delle coppie più osservate dello spettacolo italiano e, per questo, i loro affari di cuore sono ghiotto boccone per le cronache rosa. stavolta, non ci sarebbero tenere effusioni ma l’ingombrante ombra di una lite tra Raoul Bova e Rocio Morales, paparazzati dal settimanale Diva e Donna a Roma con il volto visibilmente imbronciato. Nuvole di tempesta nell’aria?

Venti di crisi per la coppia Bova-Morales?

Venti di lite per la coppia Bova-Morales, almeno secondo quanto emerge dagli scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donna. I paparazzi li hanno sorpresi nella notte di Roma, dove avrebbero inizialmente avviato una discussione durante la cena in pizzeria per poi uscire senza rivolgersi la parola.

Stando alle foto, come riporta TgCom24, l’attore avrebbe camminato per strada tenendosi a parecchi passi dietro di lei, prima di un nuovo faccia a faccia che farebbe intuire lo spettro di un litigio.

Rocio Morales e Raoul Bova in uno scatto di ‘Diva e Donna’

La presunta lite nel locale

Secondo quanto riportato a corredo delle foto del settimanale, la coppia si sarebbe recata a cena in un locale della Capitale senza i figli.

Altro che serata romantica: tra Raoul Bova e Rocio Morales sarebbe nata una discussione capace di emergere dal volto scuro di entrambi.

Nessuna informazione precisa sulla natura della presunta lite, ma quel che appare certo è che la compagna dell’attore, pochi mesi fa, si era trovata a smentire i galoppanti gossip su una presunta crisi in atto.

Nel luglio 2019, inoltre, le voci di un matrimonio all’orizzonte si erano fatte sempre più fitte. Anche in questo caso, però, nessuna certezza e nei mesi scorsi l’attrice aveva parlato così a Verissimo: “Per ora stiamo bene così, poi vedremo, ci penseremo.

Mi piacerebbe sposare Raoul, credo nel nostro amore. So che il nostro è un sentimento forte e sarebbe bello celebrarlo e confermarlo anche con il matrimonio“. E i fan stanno a guardare, in attesa di un dolce annuncio sull’eventuale appuntamento all’altare.