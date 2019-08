C’è stato chi negli ultimi mesi ha prima insinuato che ci fosse una crisi in atto tra Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova, poi chi li ha diffuso indiscrezioni su un matrimonio all’orizzonte. A fare chiarezza sulla loro relazione ci pensa adesso l’attrice spagnola.

Rocío Muñoz Morales parla di fake news sulla sua storia con Raoul Bova

Per prima cosa, ai microfoni di Oggi, Rocío Muñoz Morales ha commentato il fatto che a settimane alterne c’è stato chi ha diffuso indiscrezioni prima sua una presunta crisi tra lei e Raoul Bova e poi su un presunto matrimonio in vista. Queste le parole dell’attrice: “Tempo fa ci dipingevano come coppia in crisi, ora si dice che siamo vicini alle nozze perché ci hanno visto entrare in una chiesa vicino a casa nostra, a Roma.

Sui media capitano delle fake news“.

L’attrice spagnola spiega che lei e Raoul Bova sono una coppia normale e, in quanto tale, può capitare che si affrontino dei problemi, come accade a tutti. La showgirl ha chiarito: “Anche noi attraversiamo qualche momento difficile ma tra me e Raoul in questo periodo c’è grande intesa e complicità. Ci capiamo con uno sguardo, stiamo sempre insieme, appiccicati, non litighiamo“.

…E il matrimonio?

Anche se le nozze tra Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova non sono affatto imminenti, l’attrice ha affermato che non le dispiacerebbe dire per sempre “sì” al suo compagno con cui peraltro ha avuto due figlie, Luna e Alma.

D’altronde, già a febbraio, quando era stata ospite a Verissimo non lo aveva nascosto, al punto che la conduttrice Silvia Toffanin aveva punzecchiato Raoul Bova invitandolo simpaticamente a farle la proposta. L’attrice a Oggi ha confidato: “Per ora stiamo bene così, poi vedremo, ci penseremo. Mi piacerebbe sposare Raoul, credo nel nostro amore. So che il nostro è un sentimento forte e sarebbe bello celebrarlo e confermarlo anche con il matrimonio“.

*Immagine in evidenza: Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales