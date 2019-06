Nelle ultime ore le voci di gossip si sono concentrate sulla relazione tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, che starebbero affrontando un periodo di crisi. Non è la prima volta che emergono voci di presunti problemi all’interno del rapporto, che ormai va avanti da 6 anni. I due sono anche genitori di Luna (3 anni) e Alma (8 mesi).

I presunti motivi della crisi

L’ipotesi di un rapporto sempre più turbolento tra Raoul Bova e Rocìo viene dalle pagine di Oggi, dove vengono fornite due motivazioni principali che starebbero scalfendo la solidità della coppia. Il primo è il presunto avvicinamento dell’attrice a un collega, un avvicinamento di quelli sospetti che potrebbero far nascere una nuova relazione. In più Rocìo si starebbe concentrando eccessivamente sulla propria carriera, tralasciando il resto.

D’altro canto, anche la gelosia di Bova rappresenterebbe un problema e favorirebbe questo clima di tensione apparente.

La smentita della crisi: “Siamo inseparabili”

Eppure, sembra che questo scoop non abbia poi fondamenta così solide, stando alla risposta che Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales hanno deciso di affidare al canale dei social, nello specifico Instagram e le sue stories.

Non si tratta di una smentita ufficiale, ma le foto postate dai 2 sembrano voler rispedire al mittente tutti i commenti che si stanno diffondendo sul web dal momento in cui si è iniziato a parlare di crisi tra i due.

Due foto e poche parole, rilasciate a poca distanza l’una dall’altra, sono bastate a rimarcare una serenità che è ancora presente nella coppia e che non viene scalfita dagli alti e bassi che ci si ritrova ad affrontare nel tempo.

La risposta di Rocìo

La prima a pubblicare qualcosa è stata Rocìo, che ha postato una foto in cui sono inquadrate le gambe dei due innamorati. Il testo che accompagna l’immagine è “siamo uno, siamo inseparabili. Appiccicati, come piace a noi”. Non molto tempo dopo è stato il turno di Bova, con una foto in cui lo si vede abbracciare la donna amata, senza impiegare nessuna parola per mettere a tacere le voci che lo coinvolgono insieme a Rocìo.

*immagine in alto: fonte/Instagram