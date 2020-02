Dopo le voci circolate negli ultimi giorni è finalmente spuntato il nome del misterioso uomo con il quale aveva iniziato a frequentarsi Clizia Incorvaia prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip: si tratta di Tiberio Carcano.

Tiberio Carcano, l’ex avvocato diventato promoter

Come riportato dal sito BollicineVip, l’uomo che sembrava essere un ostacolo alla nascente love story tra l’influencer friulana Clizia Incorvaia e il 28 romano Paolo Ciavarro è proprio Tiberio Carcano. Nativo di Trani (Puglia), classe 1979, Tiberio vive e lavora a Milano. È un ex avvocato penalista, oggi organizzatore di eventi, promoter e dj.

Ha creato, insieme alla ex compagna Marcellina di Chio, il brand Rollover Milano, grazie al quale riesce a portare all’Apollo Club la migliore musica della scena disco-house internazionale.

La Incorvaia aveva a più riprese ribadito di essere impegnata in una frequentazione all’esterno della Casa, ma Carcano ha fatto intendere di aver vissuto il loro rapporto con molta tranquillità: “In realtà non abbiamo mai parlato di fidanzamento, e credo che neanche lei l’abbia mai fatto. Abbiamo iniziato a uscire insieme solo un mese prima che lei entrasse nella Casa, quindi la nostra frequentazione è stata poi subito interrotta dalla sua partecipazione al Grande Fratello”.

Il bacio tra Clizia e Paolo Ciavarro

E a proposito dell’avvicinamento tra i due concorrenti, e del bacio galeotto scattato nella Casa, Tiberio mantiene la sua pacatezza: “Ho visto il loro bacio, ma appunto non siamo fidanzati e non ho nulla da recriminarle. È giusto che Clizia si viva questa esperienza in pieno, amori compresi”.

Ovviamente non può dire nulla sui possibili sviluppi, né quelli futuri – “Certamente ci vedremo sicuramente una volta fuori la Casa e capiremo il da farsi” – né quelli che sarebbero potuti essere – “Non ho la sfera magica.

Magari ci saremmo fidanzati, o magari la frequentazione non sarebbe andata avanti in ogni caso, non saprei”.

La riservatezza di Tiberio

Non può neanche recriminarle l’aver parlato di lui durante il programma: “Le avevo chiesto riservatezza poiché ho una storia coniugale alle spalle, ma capisco che la cosa sia venuta fuori e non sono in nessun modo arrabbiato con lei. Del resto Clizia sta partecipando a un reality e quella che viene a galla è appunto la realtà”.

Insomma, Tiberio Carcano si è rivelato una persona estremamente razionale e comprensiva. E questo forse potrebbe far storcere il naso a chi sperava potesse aggiungersi un po’ di pepe in una situazione già piccante.

