Anna Falchi è stata ospite su Rai Radio 1, e ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di Un Giorno da Pecora. Nel corso della trasmissione la bella e prorompente showgirl ha ricordato la sua relazione con Fiorello, reduce dal successo dell’ultimo Festival, ai tempi della sua prima partecipazione a Sanremo come cantante. Leggenda vuole che quando si ritirava in camera d’albergo la coppia facesse tremare i muri.

La Falchi si è abbandonata ad una chiacchierata molto confidenziale e nel programma ha affrontato anche un altro argomento. C’è tanta curiosità intorno alle sue foto sexy pubblicate ad ogni vittoria della Lazio.

La verità sulle notti di Sanremo con Fiorello

Era il 1995 quando un giovane Rosario Fiorello, ancora adorno di iconico codino, si presentò in gara a Sanremo con il brano Finalmente Tu, scritto da Max Pezzali. Al suo fianco la fidanzata dell’epoca, Anna Falchi. Si è tanto parlato della coppia in quei giorni, che secondo il “mito”, una volta ritiratasi nella sua stanza facesse venir giù i muri.

Oggi, a distanza di 25 anni, la Falchi sfata il mito e racconta la verità.

“Non è assolutamente vero“. Poi aggiunge che dietro tutto ci sarebbe stato lo zampino di Loredana Berté: “Questa leggenda nasce per colpa di Loredana Bertè: ci prendeva a calci la porta. Faceva confusione perché voleva assolutamente la nostra stanza d’albergo, la voleva assolutamente, gliel’avevano promessa. Ma era la camera di Fiorello, non mia“.

Anna Falchi sexy per la Lazio

Intanto le viene chiesto anche di quelle foto super hot, dove solitamente si mostra coperta solo dalla sciarpa della tifoseria Lazio, pubblicate in occasione di una vittoria della squadra.

In una scrive: “E con un’altra vittoria in “zona Lazio’ mi tocca pagare dazio. Sola soletta nella mia cameretta ma sempre in compagnia della mia sciarpetta!!“. Mentre in questa commenta: “Come godooooo!!!! Calcisticamente parlando! E ora a nanna con la mia divisa preferita! La mia sciarpa portafortuna da cui non mi separo mai! SEMPRE FORZA LAZIO“.

Anna Falchi foto sexy per la Lazio

Scatti che fanno incetta di like e apprezzamenti. Scatti che lei spiega così: “Anche i tifosi della Roma mi dicono ‘quasi quasi divento laziale per vederti nuda’.

Mi scrivono anche politici“.