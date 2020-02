Innamoratissimi, al punto da avere un profilo di coppia, Amadeus e Giovanna Civitillo si godono questo momento magico. Sicuramente questo San Valentino a ridosso del successo del Festival (già si parla di Sanremo bis per Ama) è tra i più memorabili.

E per celebrarlo, poco prima che scoccasse l’ora x della festa degli innamorati, ieri sera la coppia ha pubblicato una foto su Instagram. La dedica d’amore è dolcissima e si guadagna il commento di Francesco Gabbani.

Il post di Amadeus e Giovanna

Uno scatto spontaneo ritrae Amadeus e sua moglie proprio mentre lui la bacia e lei sorride esplodendo di felicità.

Un’immagine che è l’emblema dell’amore.

Ancora pi speciale è la dedica della didascalia che accompagna lo scatto, una citazione dell’ultimo brano presentato a Sanremo da Francesco Gabbani, Viceversa. La canzone racconta il sentimento e l’intesa di coppia nella sua accezione più genuina e semplice. “Ma … se dovessimo spiegare in pochissime parole, il complesso meccanismo che governa l’armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire senza starci troppo a ragionare

che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa“.

Il commento di Francesco Gabbani

La dedica non sfugge all’autore del testo, che tra tanti follower ed utenti interviene per commentare la tenerissima foto, e lo fa completando il motivetto da lui stesso composto.

commento di Francesco Gabbani al post di Amadeus e Giovanna Civitillo

“Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa” prosegue Gabbani certamente orgoglioso e onorato di aver dato voce anche al loro amore. Amadeus e Giovanna sono sposati dal 2009 e insieme hanno un figlio di nome José.

La moglie e il suo ragazzo sono stati sempre in fila a Sanremo per supportarlo in questa straordinaria avventura, il sogno di una vita, per il conduttore, che è divenuto improvvisamente realtà.