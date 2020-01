A pochi giorni dalle accuse di sessismo nei confronti di Amadeus e, soprattutto quasi alla vigilia dell’inizio del Festival di Sanremo, Amadeus parla della sua compagna, Giovanna, a cui è legato da 18 anni.

Amadeus:“Lascio a Giovanna le decisioni di famiglia”

Amadeus e la Civitillo si sono conosciuti in tv, ai tempi in cui Amadeus conduceva il quiz Rai l’Eredità. Era il 2002, lei era una delle ballerine, spesso protagonista dei vari stacchetti che caratterizzavano la trasmissione. Il conduttore l’aveva corteggiata, insistentemente ma con garbo. Da quel momento, Giovanna e Amadeus non si sono mai separati, affrontando insieme anche le situazioni più difficili (come le accuse rivolte ad Amadeus per una frase sessista).

In un’intervista a Oggi, lo stesso conduttore ha dichiarato di lasciare le redini della famiglia in mano a Giovanna che è più veloce di lui a sbrogliare, per così dire, matasse particolarmente aggrovigliate: “Lei può risolvere tre cose insieme, io una alla volta”. Il lato che più gli piace di Giovanna? La sua dolcezza.

Giovanna:“Ho fatto penare Amadeus”

Tuttavia, non si è trattato di un colpo di fulmine, almeno per lei.

Amadeus l’aveva notata in sala prove, mentre ripeteva uno dei balletti della puntata. Poi gli sguardi durante le registrazioni. Insomma, un amore nato in un primo momento in presenza delle telecamere. “Le ho mandato un bigliettino con scritto se ti fa piacere prendiamo un caffè insieme”, ha detto il conduttore. Giovanna ha risposto di sì, fino a quando la loro storia non si è ufficializzata. Dalla loro unione è nato José Alberto, venuto al mondo nel 2009. Insomma, come ha dichiarato lei stessa, “L’ho fatto penare!”.

Chi è Giovanna Civitillo

Giovanna Civitillo ha 42 anni ed ha studiato danza fin da piccola.

La sua esperienza le ha permesso di approdare in tv nel 1996, e di vederla esibirsi in vari show, tra cui Domenica In e Carramba! Che sorpresa. È molto presente sui social, con un profilo di coppia attraverso in cui è riuscita a coinvolgere anche Amadeus e la sua prima figlia, Alice, nata dal precedente matrimonio. Nel 2019, il conduttore e la showgirl sono diventati marito e moglie, mostrandosi inseparabili anche in tv. Lei, infatti sarà un’inviata del programma La vita in diretta per commentare gli eventi del Festival.

